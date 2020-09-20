24 saatte 68 can kaybı





Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 68 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 445’e yükseldi. Bugün toplam 97 bin 416 test yapılırken, bin 538 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 301 bin 348 oldu. Bugün iyileşen bin 312 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 266 bin 117’ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7, toplam ağır hasta sayısının ise bin 432 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün ağır hasta sayımız bin 432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim" dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020, 07:15