24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti





Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 72 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 711’e yükseldi. Bugün toplam 112 bin 102 test yapılırken, bin 767 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 308 bin 69 oldu. Bugün iyileşen bin 27 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 270 bin 723'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,7, toplam ağır hasta sayısının ise bin 561 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağır hasta sayımız bugün 1.561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020, 00:20