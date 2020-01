245 Olaya Müdahale Ettiler

Haber: BMA

Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında yoğun bir mesai geçirdi. Gece gündüz demeden vatandaşların canını ve malını korumak için nöbet tutan itfaiye ekipleri, geçtiğimiz yıl 245 olaya müdahale etti. Bunların yanında 13 kamu kurumuna yangın tatbikatı eğitimi verdi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ‘’Yangın, kaza gibi her türlü felakete anında müdahale eden, mesai mefhumu gözetmeden görev yapan personele teşekkür etti. Hemşehrilerimiz herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmasın istiyoruz, ancak her an hazır olmamız gerekiyor. Hemşehrilerimizin yardım çağrısında, kendi canını hiçe sayarak gece gündüz demeden çalışan itfaiye ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyorum" dedi.