banner133

banner101

28 Şubat 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • 24.haftada yaşananlar

    Spor Toto 1. Ligde oynanan 24.hafta maçlarının ardından 45 puanla Çaykur Rizespor liderliğini korudu. Ligde son 10 haftaya girilirken zirve mücadelesindeki ilk 3 takım birer puan farkla sıralandı.

    28 Şubat 2018 Çarşamba 08:51
    Bu haber 92 kez okundu
    24.haftada yaşananlar

    Haber: Semih Baykal

    TFF 1. Ligin 24.haftasına 34 puanla 7.sırada giren Boluspor 26 Şubat Pazartesi günü deplasmanda 36 puanla 6.sırada yer alan Altınordu ile karşılaştı. İzmir Bornova Stadyumunda oynanan mücadeleyi kırmızı beyazlılar 5-1 kazandı. Boluspor’a galibiyeti getiren golleri Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak İrfan Başaran ve RydellPoepon(2) kaydetti. Altınordu’nun tek golünü 49.dakikada Kerim Avcı kaydetti. 3 puanı hanesine yazdıran Boluspor 37 puanla 6.sıraya yükselirken, 36 puanda kalan Altınordu takımı 7.sıraya geriledi.  Haftaya 44 puanla lider giren Çaykur Rizespor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 45'e taşıdı. Karadeniz temsilcisi, Akın Çorap Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek 44 puana çıkan Ümraniyespor ise 1 puan farkla takibini devam ettirdi. Ligde son sıradaki Gaziantepspor'u 4-0 yenen MKE Ankaragücü de 43 puanla zirve takibini bırakmadı.

    HAFTADAN ÖNEMLİ NOTLAR

    1.Ligin 19.haftasında oynanan 9 mücadelenin 5’ini ev sahibi takım kazanırken, 3 mücadeleyi deplasmantazımı kazandı. 1 maç ise eşitlikle sona erdi.Oynanan mücadelelerde toplam 24 gol kaydedildi. Bu gollerin 13’ünü ev sahibi takımlar kaydederken, kalan 11 golü de deplasman takımları kaydetti. Ligin 24.haftasında oynanan maçlarda Gaziantepspor, Samsunsor, Akın Çorap Giresunspor, GrandmedıcalManisaspor ve GazişehirFaziantep FK takımları ise gol kaydedemedi. Spor Soto 1. Ligin bitime 10 hafta kala 45 puana ulaşan Çaykur Rizespor liderliğini sürdürürken, 44 puanlı Ümraniyespor 2.sırada yer alırken, ile 43 puana ulaşan MKE Ankaragücü ilk 3.sırada yer aldı. Ligde 38'er puana sahip Gazişehir Gaziantep ile İstanbulspor 4. Ve 5.sıraları paylaştı. 37 puanlı Bolusporplay-off barajında 6.sırada yer alıyor. Boluspor'u 1 puan geriden takip eden Altınordu 7. Sırada, 35 puanla Tetiş Yapı Elazığspor 8. sırada ve 33'er puanlı 9.sırada yer alan BalıkesirsporBaltok, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adanaspor'un play-off şansı sürüyor. Teknik direktörlüğe Fatih Tekke'yi getirdikten sonra 3 maçını kazanan Denizlispor, 26 puanla 16. sırada yer alırken, dün İstanbulspor'u 2-1'lik skorla geçen Adana Demirspor ise 27 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Teknik direktör Engin İpekoğlu'nun dün görevinden istifa ettiği Samsunspor ise 28 puanla 14. durumda bulunuyor.Lig'de 4 puanlı Gaziantepspor’un küme düşmesine kesin gözüyle bakılırken 17. sıradaki Manisaspor 14 puanla 17.sırada kaldı.

    GOL KRALLIĞINDA SAMUDİO ÖNDE

    Ligde Çaykur Rizesporlu BraianSamudio'nun 15 golle en fazla gol atan isim konumunda bulunuyor. Paraguaylı futbolcuyu, 12'şer golle BalıkesirsporBaltok'tan Abdulkadir Özgen ile Boluspor'danRydellPoepon takip ediyor.

    LİGDE GALİBİYET SERİLERİ

    Ligde 24. hafta itibarıyla Denizlispor gol yemediği son 3 maçını kayıpsız geçerken, Tetiş Yapı Elazığspor son 6 müsabakada mağlup olmadı. Gaziantepspor 22 maçtır galip gelemezken, art arda 8 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

    BOLUSPOR’UN PUAN FARKLARI

    Boluspor’un lider Çaykur Rizespor ise puan farkı 8’einerken, 2.sırada yer alan Ümraniyespor ile 7, 3.sıradaki MKE Ankaragücü ile puan farkı 6’da kaldı. 4.sıradaki Gazişehir Gaziantep FK ve 5.sıradaki İstanbulspor ile arada 1 puan farkı var. Kırmızı beyazlılar 7.sıradaki Altınordu ile 1’e, 8.sıradaki Tetiş Yapı Elazığspor ile puan farkını 2’ye çıkardı. 9.sıradaki Balıkesir Baltok, 10.sıradaki Büyükşehir belediye Erzurumspor ve 11.sıradaki Adanaspor ile aralarında 4 puan fark var. Düşme hattında 16.sırada yer alan Denizlispor arasında 11 puan farkı bulunuyor. 17.sıradaki GrandmedicalManisaspor ile puan farkı 13’e çıkarken son sıradaki Gaziantepspor ile fark 23’e çıktı.

    Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    24 Şubat Cumartesi

    15.30: MKE Ankaragücü-Gaziantepspor: 4-0

    15.30:Balıkesirspor Baltok-Samsunspor: 2-0

    25 Şubat Pazar

    13.00: Ümraniyespor-Akın Çorap Giresunspor: 1-0

    13.00: GrandmedicalManisaspor-Eskişehirspor: 0-1

    15.30: Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: 0-2

    15.30: Çaykur Rizespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-1

    26 Şubat Pazar

    14.00: Adana Demirspor-İstanbulspor: 2-1

    18.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: 2-1

    18.00: Altınordu-Boluspor: 1-5

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Ligde, Oynanan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BOLU ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNDE KAN DEĞİŞİMİ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bu “Sempozyum”da Akademisyenlerle Milletin Kaynaşmasını da “Gözlemledik” …
  • ÖMER ERU ÖMER ERU EKONOMİK SORUNLARIMIZIN NEDENLERİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ŞUNU DEMEK İSTİYORUM
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Okuluma Dokunma!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜNEŞTEN PANELE DÜŞEN KIVILCIM
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Hitler Bir Kez Daha Öldü
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İKİ İLERİ BİR GERİ
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu DÖKERSE BİZİ REZİL EDER !!!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gastronomi taşınmalı mı?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SIRA GELDİ FİDANLIĞA
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Uçtu Uçtu, Mengen’e Kondu
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sanat Merkezindeki Görsel Şölen
  • Suat Tosun Suat Tosun UZAK GÖRÜŞLÜ HEMŞEHRİMİZ: İRFAN ATAÖVER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR Umutsuz olma diyor kâinat
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129