Haber: Semih Baykal

TFF 1. Ligin 24.haftasına 34 puanla 7.sırada giren Boluspor 26 Şubat Pazartesi günü deplasmanda 36 puanla 6.sırada yer alan Altınordu ile karşılaştı. İzmir Bornova Stadyumunda oynanan mücadeleyi kırmızı beyazlılar 5-1 kazandı. Boluspor’a galibiyeti getiren golleri Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak İrfan Başaran ve RydellPoepon(2) kaydetti. Altınordu’nun tek golünü 49.dakikada Kerim Avcı kaydetti. 3 puanı hanesine yazdıran Boluspor 37 puanla 6.sıraya yükselirken, 36 puanda kalan Altınordu takımı 7.sıraya geriledi. Haftaya 44 puanla lider giren Çaykur Rizespor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 45'e taşıdı. Karadeniz temsilcisi, Akın Çorap Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek 44 puana çıkan Ümraniyespor ise 1 puan farkla takibini devam ettirdi. Ligde son sıradaki Gaziantepspor'u 4-0 yenen MKE Ankaragücü de 43 puanla zirve takibini bırakmadı.

HAFTADAN ÖNEMLİ NOTLAR

1.Ligin 19.haftasında oynanan 9 mücadelenin 5’ini ev sahibi takım kazanırken, 3 mücadeleyi deplasmantazımı kazandı. 1 maç ise eşitlikle sona erdi.Oynanan mücadelelerde toplam 24 gol kaydedildi. Bu gollerin 13’ünü ev sahibi takımlar kaydederken, kalan 11 golü de deplasman takımları kaydetti. Ligin 24.haftasında oynanan maçlarda Gaziantepspor, Samsunsor, Akın Çorap Giresunspor, GrandmedıcalManisaspor ve GazişehirFaziantep FK takımları ise gol kaydedemedi. Spor Soto 1. Ligin bitime 10 hafta kala 45 puana ulaşan Çaykur Rizespor liderliğini sürdürürken, 44 puanlı Ümraniyespor 2.sırada yer alırken, ile 43 puana ulaşan MKE Ankaragücü ilk 3.sırada yer aldı. Ligde 38'er puana sahip Gazişehir Gaziantep ile İstanbulspor 4. Ve 5.sıraları paylaştı. 37 puanlı Bolusporplay-off barajında 6.sırada yer alıyor. Boluspor'u 1 puan geriden takip eden Altınordu 7. Sırada, 35 puanla Tetiş Yapı Elazığspor 8. sırada ve 33'er puanlı 9.sırada yer alan BalıkesirsporBaltok, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adanaspor'un play-off şansı sürüyor. Teknik direktörlüğe Fatih Tekke'yi getirdikten sonra 3 maçını kazanan Denizlispor, 26 puanla 16. sırada yer alırken, dün İstanbulspor'u 2-1'lik skorla geçen Adana Demirspor ise 27 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Teknik direktör Engin İpekoğlu'nun dün görevinden istifa ettiği Samsunspor ise 28 puanla 14. durumda bulunuyor.Lig'de 4 puanlı Gaziantepspor’un küme düşmesine kesin gözüyle bakılırken 17. sıradaki Manisaspor 14 puanla 17.sırada kaldı.

GOL KRALLIĞINDA SAMUDİO ÖNDE

Ligde Çaykur Rizesporlu BraianSamudio'nun 15 golle en fazla gol atan isim konumunda bulunuyor. Paraguaylı futbolcuyu, 12'şer golle BalıkesirsporBaltok'tan Abdulkadir Özgen ile Boluspor'danRydellPoepon takip ediyor.

LİGDE GALİBİYET SERİLERİ

Ligde 24. hafta itibarıyla Denizlispor gol yemediği son 3 maçını kayıpsız geçerken, Tetiş Yapı Elazığspor son 6 müsabakada mağlup olmadı. Gaziantepspor 22 maçtır galip gelemezken, art arda 8 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

BOLUSPOR’UN PUAN FARKLARI

Boluspor’un lider Çaykur Rizespor ise puan farkı 8’einerken, 2.sırada yer alan Ümraniyespor ile 7, 3.sıradaki MKE Ankaragücü ile puan farkı 6’da kaldı. 4.sıradaki Gazişehir Gaziantep FK ve 5.sıradaki İstanbulspor ile arada 1 puan farkı var. Kırmızı beyazlılar 7.sıradaki Altınordu ile 1’e, 8.sıradaki Tetiş Yapı Elazığspor ile puan farkını 2’ye çıkardı. 9.sıradaki Balıkesir Baltok, 10.sıradaki Büyükşehir belediye Erzurumspor ve 11.sıradaki Adanaspor ile aralarında 4 puan fark var. Düşme hattında 16.sırada yer alan Denizlispor arasında 11 puan farkı bulunuyor. 17.sıradaki GrandmedicalManisaspor ile puan farkı 13’e çıkarken son sıradaki Gaziantepspor ile fark 23’e çıktı.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

24 Şubat Cumartesi

15.30: MKE Ankaragücü-Gaziantepspor: 4-0

15.30:Balıkesirspor Baltok-Samsunspor: 2-0

25 Şubat Pazar

13.00: Ümraniyespor-Akın Çorap Giresunspor: 1-0

13.00: GrandmedicalManisaspor-Eskişehirspor: 0-1

15.30: Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: 0-2

15.30: Çaykur Rizespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-1

26 Şubat Pazar

14.00: Adana Demirspor-İstanbulspor: 2-1

18.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: 2-1

18.00: Altınordu-Boluspor: 1-5