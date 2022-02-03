25 çiftin özel tarihli nikahı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi Nikah Müdürlüğüne başvuran 25 çift, 02.02.2022 tarihinde uğur getirmesi ve özel gün olması nedeniyle nikah kıydırdı. Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Özge Erk ve İlker Orak'ın nikah merasimine katıldı.

Nikah öncesi günün önemine değinen Özdemir, "Bolu'da özellikle 25 kişi evlenmek için bugünü tercih etti. Nikah tarihi unutulmasın diye 'özel bir gün seçelim' diye düşündüler." dedi.

Daha sonra şahitlerin huzurunda çiftin nikahını kıyan Özdemir, evlilik cüzdanını Erk'e teslim etti. Nikahları kıyılan çift ise, “Özellikle bu tarih için aylar öncesinden gün aldık. 02.02.2022 tarihinin bizlere şans ve uğur getirmesini diliyoruz” dediler.