25 işyerinde denetim

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta yapılan 25 iş yerinde yapılan denetimlerde 4 işyerine idari para cezası uygulandı.

25 işyerinde denetim

Haber: Birol Ertunç

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 7-11 Ekim 2019 tarihleri arasında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetimler gerçekleştirildi. 25 iş yerinde 255 ürünün denetlendiği uygulama ile ilgili Ticaret İl Müdürlüğü yazılı bir basın açıklaması yaptı.

4 İŞYERİNE İDARİ PARA CEZASI

Ticaret İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ticaret İl Müdürlüğünce 07-11 Ekim 2019 tarihleri arasında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen Fiyat Etiketi, Garanti Belgesi, Kullanım Kılavuzu ve Haksız Ticari Uygulamalar ile ilgili yapılan denetimler sonucunda; 25 işyerinde 255 ürün denetlenmiş olup 5 üründe aykırılık tespit edilmesi sonucunda 4 işyerine toplam 1.695 TL. İdari Para Cezası uygulanmıştır. Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan Fiyat Etiketi, Garanti Belgesi, Kullanım Kılavuzu ve Haksız Ticari Uygulamalar ile ilgili denetimler haftalık program dahilinde devam etmektedir.”

Esra Perçin

Esra Perçin

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