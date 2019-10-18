25 işyerinde denetim

Haber: Birol Ertunç

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 7-11 Ekim 2019 tarihleri arasında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetimler gerçekleştirildi. 25 iş yerinde 255 ürünün denetlendiği uygulama ile ilgili Ticaret İl Müdürlüğü yazılı bir basın açıklaması yaptı.

4 İŞYERİNE İDARİ PARA CEZASI

Ticaret İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ticaret İl Müdürlüğünce 07-11 Ekim 2019 tarihleri arasında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen Fiyat Etiketi, Garanti Belgesi, Kullanım Kılavuzu ve Haksız Ticari Uygulamalar ile ilgili yapılan denetimler sonucunda; 25 işyerinde 255 ürün denetlenmiş olup 5 üründe aykırılık tespit edilmesi sonucunda 4 işyerine toplam 1.695 TL. İdari Para Cezası uygulanmıştır. Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan Fiyat Etiketi, Garanti Belgesi, Kullanım Kılavuzu ve Haksız Ticari Uygulamalar ile ilgili denetimler haftalık program dahilinde devam etmektedir.”