25 park aynı anda hizmete açılıyor

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın 2020 yılı içerisinde sadece 1 yılda Bolu’ya kazandırdığı 25 adet yeni park, 17 Temmuz Cumartesi günü Saat: 16.30’da Kemal Sunal Parkı’nda (Sedaş Karşısı) gerçekleştirilecek tören ile hizmete açılacak.

17 Temmuz Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 87. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek açılış töreni çerçevesinde, Kemal Sunal Parkı’nın yanı sıra birçok mahallemizdeki diğer 24 parkta da çocuklar için çeşitli etkinlikler ve eğlenceler gerçekleşecek.

Şölen havasında geçecek açılışlara çocuklarımız başta olmak üzere tüm halkımız davetlidir.