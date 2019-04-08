25 peşin, 120 ay vade

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arasında Bolu’nun da bulunduğu ülkenin pek çok ilinde iş yeri ve konutu açık artırma yönetimiyle satışa sunuyor. 22 ilde onlarca ev ve iş yeri satışa sunulacak.

25 peşin, 120 ay vade

HABER: ESRA ÖZTÜRK

TOPLU  Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 22 ilde 198 iş yeri ile 6 ilde 25 adet konutu 'Açık Artırma Yöntemi' ile satışa sundu.Adana,  Ankara, Bolu, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Hatay,İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Muş, Siirt, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat illerinde yapılacak satışların tarihi belli oldu. Açık Artırma, 25 Nisan günü saat 13.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki Merkez Binası'nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bartın, Bolu, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Siirt, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 ve peşin 60, 120 ay vade ile sahip olabilecekler.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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