25 yeni park toplu açılış töreniyle hizmete girdi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyesi 1 yılda Bolu’ya kazandırdığı çok sayıda parkı düzenlediği toplu açılış töreniyle hizmete açtı. Törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Halkımızın parasının 1 kuruşunu bile israf etmemek için sonuna kadar çalışıyoruz. Bolu’nun daha güzel yerlerde olması için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bolu Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Bolu’ya kazandırdığı yeni 25 park için bugün toplu açılış töreni düzenledi. Beşkavaklar Mahallesi’nde inşa edilen ve 7’den 70’e herkesin çok sevdiği Kemal Sunal’ın adı verilen parkta düzenlenen toplu açılış törenine vatandaşlar bunaltıcı sıcağa rağmen ilgi gösterdi. Açılışa Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldı.

Törende ilk olarak yerel sanatçı Fatih Acar ve orkestrası bir konser verdi. Konserin ardından 5 farklı parktan canlı bağlantı yapıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sahnedeki ekrana yansıtılan canlı bağlantılar ile 5 farklı parktaki son durumu alarak, çocuklarla sohbet etti.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daha sonra vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında her şeye açılış töreni yapılmasına karşı olduğunu belirten Özcan, “Ben her şeye bir açılış yapılması taraftarı değilim. Çünkü zamanında bu tür açılışlardan dolayı o kadar çok israf yapıldı ki biz de mümkün olduğu kadar açılışlarımızı toplu yapalım dedik. Yani geçmiş dönemde her park için bir açılış yapıyorlardı. Biz dedik ki 1 yılda 25 park yaptık ve bu parkları tek noktadan açalım. Sedaş’ın karşısındaki şu an bulunduğumuz parkı da ana merkez olarak seçtik. Burası biz göreve geldiğimizde atıl vaziyette bir yerdi. Sanatçılarımızın isimlerini yaşatmak istedik Bolumuzda ve işte şu an bulunduğumuz bu güzel parkın ismini de Kemal Sunal Parkı koyduk. Adile Naşit’in, Cem Karaca’nın, Şevval Sam’ın isimlerini parklarımıza koyduk. İsim önerilerine her zaman açığız. Mahallemiz için Bolumuz için şu kişinin emeği geçti dediğiniz noktada o kişilerin isimlerine de öncelik vermeye devam edeceğiz. O yüzden açılışları tek tek değil toplu olarak yapacağız.” diye konuştu.

Rekor sayıdaki 25 yeni parkın belediyenin kendi imkânlarıyla yapıldığını açıklayan Özcan, “Biz bu 1 yılda yaptığımız 25 parkın tamamını kendi imkânlarımızla yaptık ve bunu başardık. Park Bahçeler Müdürümüz burada ve ben kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Onlara destek veren Fen İşleri Müdürlüğü personelimize, Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelimize ve hepsinin yetkililerine de teşekkür ediyorum. Biz aslında büyük bir rekor kırdık. Bizden önce Bolu’da 1 yılda en fazla 9 park yapılabilmişti. Biz geçen yıl 25 park yaparak bir rekor kırdık. Bu yıl da yaklaşık 25 parkı daha Bolumuza kazandıracağız. İnşallah onların açılışında da birlikte olacağız. Buradaki malzemelerin önemli bir kısmını kendimiz ürettik. Peyzaj çalışmalarının tamamını kendimiz yaptık ve geçmişte 1 tane park yapımına verilen parayla 25 tane park yapmayı başardık.” dedi.

“Tek derdimiz çok sevdiğimiz Bolumuza hizmet etmek”

Bolu halkının 1 kuruşunu bile israf etmediğini söyleyen Özcan; “Sizin paranızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde kullanacağım demiştim. Yüce Allah israfı haram kılmış ve bu demektir ki tasarrufu zorunlu kılmış. Biz de Allah’ın emirlerini yerine getiriyor ve halkımızın parasının 1 kuruşunu bile israf etmemek için sonuna kadar çalışıyoruz. İnşallah Bolu’da gençlerimizin, çocuklarımızın, emekli büyüklerimizin daha güzel bir hayat yaşayabilmesi için yaşanılabilir kentler arasında Bolu’nun daha güzel yerlerde olması için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Eksiklerimiz ve hatalarımızın elbet oluyor bunlar için özür dileriz ama şunu bilin ki içimizde en ufak bir kötü niyet yok. Tek derdimiz çok sevdiğimiz Bolumuza hizmet etmek. Ben emeği geçen bütün belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha güzel açılışlarda hep birlikte olmayı diliyorum. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.