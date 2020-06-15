25 yıl oldu, durum bu!..

Haber: Erdal Tanrıverdi

Foto; Hüseyin Varlık

5 Ağustos 1995 tarihinde 1. Çiller Hükümeti diye adlandırılan Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in başbakanlığında kurulan 50. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu tarafından temeli atılan restoran ve otel inşaatı aradan geçen 25 yıllık sürede olduğu gibi kaldı. Temeli çürüyen ve temel betonları adeta otların arasında yok olan otel ve restoran inşaatının tekrar değerlendirilerek Mengene kazandırılmasını isteyen Cumhuriyet Halk Partili İl Genel Meclisi Üyeleri bir girişim başlattı. İl Genel Meclisi Başkanlığına dilekçe ile müracaat eden 5 CHP’li üye, “Türk ağız tadını, damak zevkini dünyaya tanıtan Mengenli aşçıların namına yakışır, Türk mutfağından örnekler verebilmek amacı ile 5 Ağustos 1995 tarihinde dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı ve Bolu Valisi tarafından Mengen’de restoran ve otel temeli atılmıştı. Ayrıca Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans ve Ön lisans öğrencileri ile Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin deneyim kazanabileceği şuanda temeli atılmış ve atıl durumda bulunan bu yatırımın güncellenip Mengen’e kazandırılması için gerekli çalışmanın yapılmasını arz ve talep ederiz. ” ifadelerini kullandı.

Erdal Tombak, Bedri Pehlivan, Erhan Beykoz, Alaattin Karadoğan, Eyüp Beşli imzasını taşıyan öneri hakkında İl genel Meclisinin nasıl bir tutum takınacağı ise merak konusu oldu. İşte usta gazeteci Hüseyin Varlık’ın objektifinden 25 yıllık temel manzaraları.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 12:14