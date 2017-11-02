HABER:Aysun Beykoz

Milli Savunma Bakanlığı tarafından son 7 ayda 30 bin 786, 2015 yılından bu yana 155 bin kişinin çürük raporu aldığı açıklandı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alanlarla ilgili soru önergesini yanıtladı. Bakanlığın verdiği cevaba göre, son 2.5 yılda 155 bin 59 kişi çürük raporu aldı. Bakanlık soru önergesinin yanıtında detaylı rakamlara da yer verdi.

2015’te 57 bin 903, 2016’nın ilk 6 ayında, yani askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devrine kadar geçen sürede 42 bin 413 kişiye rapor verildi. Yılın ikinci yarısında, devir gerçekleştikten sonra geçen 6 ayda ise 23 bin 957 kiş daha rapor aldı. Toplamda rapor alanların sayısı 66 bin 370 oldu. Bu yılın 7 ayında ise 30 bin 786 kişiye 'askerliğe elverişli değildir' raporu verildi.

Son 2.5 yılda toplam 155 bin 59 kişinin rapor aldığı belirtildi. CHP'li Özcan, bu yıllarda elverişli değildir raporu alan AK Partili milletvekili ve bakan yakını sayısını da sordu. Bakanlığın cevabında böyle bir istatistiğin ayrıca kaydının tutulmadığı belirtildi.