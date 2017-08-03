Haber: Semih Baykal

İzzet Baysal Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi bahçesinde düzenlenen toplantıda ilk olarak basın mensuplarına, İHH Başkanı Fethi Sarımsakcı 2016 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetlerini açıkladı. Sarımsakçı; “ İlimizde tespit edilen 85 yetime her ay düzenli olarak 100.- TL burs verilmekte, toplamda 125 yetime dönemsel yardım yapılmakta; her sınıfın bir yetim kardeşi var proje kapsamında yurtdışında 129 yetime aylık 100.- TL. burs verilmektedir. ( yıllık toplamda 270.000 TL.)

Derneğimizde kayıtlı bulunan 260 mülteci aileye 2016 yılında yaptığımız yardım toplamı 520.000.-TL dir. Yine ilimizde ihtiyaç sahibi olarak tespiti yapılan; 130 ihtiyaç sahibi aileye toplam 750.000.-TL yardım yapılmıştır. Suriye'de iç savaş başladığından bu güne yardımlarımız devam etmektedir, sadece 2016 yılında 1.050.000.- TL tutarında 30 tır insani yardım gönderilmiş olup, bu güne kadar 71 tır yardım gönderildi; yardım çalışmaları devam etmektedir. 1’i Asya'da; 4'ü Afrika'da olmak üzere; su ulaşmayan bölgelere 80.000.- TL değerinde 5 su kuyusu açtırılmıştır. Suya ulaşamayan bölgelere, su kuyusu çalışmalarımız devam etmektedir. Afrika'da 17 katarakt ameliyatı gerçekleştirilmiş olup, hedefimiz her ay en az 10 katarak ameliyatı gerçekleştirmektir. Sadece 250 lira bağışta bulunarak bir insana ışık olabiliyoruz. 2016 yılı ramazan ayında ihtiyaç sahibi 150 aileye 75.000.- TL değerinde ayni ve nakdi yardım yapıldı, yine kurban bayramında 300 aileye kurban payı dağıtılmış olup, yıl içinde 25 adet adak ve akika kurban payı dağıtılmıştır. ( mali değeri 40.000.-TL.) Demeğimiz, Ramazan ve Kurban bayramında yaklaşık 45.000 TL. Tutarında yetimlerimize bayramlık almıştır” dedi.

İHH ARAMA KURTARMA EKİBİ BOLU’DA KURULDU

Açıklamalarının devamında Sarımsakcı; “ Yaşadığımız coğrafyada yaşadığımız afetlere sivil toplum örgütleri olarak da hazır olabilmek amacıyla; Bolu - İHH olarak, diğer illerimizin İHH Arama Kurtarma Ekipleri gibi, ilimizde de 2017 yılı Nisan ayında Arama Kurtarma Ekibi (BOLU-İHH AKE) kurulmuş olup, eğitimlerini AFADEM'de (AFAD Eğitim Merkezi - Ankara) tamamlamış, belgelerini almış bulunmaktadırlar. Bu doğrultuda 11-12-13 Ağustos tarihlerinde Bolu Aladağ'larda Türkiye geneli 260 kişilik İHH Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte eğitim kampımızı gerçekleştireceğiz.

Çevrenizdeki yetim ve ihtiyaç sahibi olarak gördüklerinizi derneğimize bildirmeniz önemle rica olunur. (Telefon: 0545 215 44 84)” diye açıkladı.

KURBAN BEDELİ 620 TL

Son olarak bu yılki kurban bedelini açıklayan Sarımsakcı; “ 25 yıldır olduğu gibi bu yıl yeniden yola çıkıyoruz. Sloganımız: 25 Yıldır Ümmete Kurban Bağışçıların kurbanlarını 106 ülke ve bölgede yaklaşık 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyoruz. İHH'nın 2017 yılı için belirlediği kurban bedeli 620 TL.Ayrıca bu bayram 23.400 yetime bayramlık kıyafet hediye etmeyi planlıyoruz. İHH, geçtiğimiz yıl (2016) Kurban yolculuğunda neler yaptı?

5 kıtada 471.000 km kat ederek . 89 ülkede, 324 şehre ulaştı. Destek ve bağışlarla kesilen kurbanlar 43.155 hisseye ve 345.240 paya ayrıldı. Bu paylardan 1.726.200 ihtiyaç sahibi faydalandı. Bayram ziyaretleri vesilesiyle 34.719 yetim çocuğa bayramlık elbise hediye edildi. Filistin'de 1 cami ve Gine'de 1 Kur'an okulunun temeli atıldı; Burkina Faso'da 1 caminin açılışı yapıldı. Bolu - İHH olarak bu yıl ilçe temsilciliklerimizle beraber 300 kurban hedeflemekteyiz” diye ifade etti.