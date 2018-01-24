Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da Uğur Mumcu Parkında toplanan grup yakalarına Uğur Mumcu’nun fotoğrafları taktılar. Bazı katılımcılarda faili meçhul cinayetlere kurban giden aydınlarımızın fotoğraflarını taşıdılar. Katılımcılar arasında 2001 yılında uğradığı suikast sonrası şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın fotoğrafını taşıması gözelerden kaçmadı.

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’nun haince katledilmesinin ardında tam tamına 25 yıl geçti. Uğur Mumcu Parkında bir araya gelenler önce saygı duruşu ardından da istiklal marşının söylenmesinin ardından konuşmacı olarak kürsüye gelen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bolu Şube Başkanı Emine Nural Çıngı, şunları söyledi; “Sevgili Uğur Mumcu dostları, Yine bir 24 ocak ve bizler yine adının verildiği bu parkta alçakça katledilen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’yu anmak üzere toplandık. Katilleri bulundu tutuklandı denmesine rağmen gerçek azmettirenler hala meçhul olan Uğur Mumcu, bıkmadan usanmadan uzun yıllarca süren titiz araştırmalarıyla, bulduğu belgelerle birçok yolsuzluğun, soygunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Nerdeyse 30 yıl öncesinden bugünleri görerek " Tarikat-Ticaret-Siyaset " üçgenini yazmıştır.

Sevgili dostlar bildiğiniz gibi her yıl 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi haftasında çeşitli etkinliklerle yitirdiğimiz aydınlarımızı anıyoruz. Laik Demokratik Türkiye Cumhuriyeti onlarca aydın, gazeteci, sendikacı, bilim insanını şehit verdi. Kemal Türkler, Muammer Aksoy, Turan Dursun, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Cavit Orhan Tütengil, Ümit Kaftancıoğlu, Gaffar Okkan, Bedrettin Cömert, Hırant Dink, Çetin Emeç, Abdi İpekçi, Tahir Elçi, Onat Kutlar, onlardan bazıları.

Birçoğu devletin gözleri önünde bazıları tarafından hedef gösterildiler sonrasında katledildiler. Bunu yapanların devletin içindeki gizli yapılandırmadan destek aldıkları artık aşikardır. Yukarıdaki insanlarımızın hiçbiri eline silah almamıştı. Sadece ve sadece inandıkları fikirlerini cesaretle savunuyor ve yazıyorlardı. Ne demişti büyük ozan Nazım Hikmet, Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim, Akar suyun, Meyve çağında ağacın, Serip gelişen hayatın düşmanı.

Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına. Çürüyen diş, dökülen et, Bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler. Ve elbette ki sevgilim elbet, Dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya, Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle; işçi tutumuyla, Bu güzelim memlekette hürriyet. Bizlerin hayatları pahasına inandıkları değerleri savunan insanlarımıza borcumuz var. Burada bulunanlar, hepimiz biliyoruz ki karşımızda bir " ÖRGÜTLÜ KÖTÜLÜK " var. Bizlerde örgütlü, dirençli olamazsak hep kaybeden olacağız. Ama örgütlü olup kazanımlarımıza sahip çıktığımızda tıpkı gölcük örneğinde olduğu gibi kazanan " ÖRGÜTLÜ İYİLİK " olacak.

Bizim özellikle biz kadınların bu Cumhuriyeti kuran dünyadaki batılı devletlerden daha önce seçme ve seçilme gibi haklarımızı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve onun dava arkadaşlarına borcumuz var. İkinci dünya savaşından büyük diplomasi örneğiyle insanlarımızı savaştan koruyan Lozan kahramanı ismet İnönü ye borcumuz var. Bu vatan için kanlarını veren güvenlik güçlerine borcumuz var. Geleceğimizi bırakacağımız çocuklarımıza, torunlarımıza borcumuz var. Bunun yolu küçük farklılıklardan ayrışmak değil ortak paydalarımızdan birleşerek vereceğimiz mücadele ile olacaktır.

Demokrasi mücadelesinde kaybettiğimiz aydınlarımızı, bir kez daha saygıyla anıyor katılımınızdan dolayı Bolu Emek ve Demokrasi platformu adına hepinize teşekkür ediyorum. Yaşasın Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti”

Konuşmaların ardından şiirlerin okundu ve Mumcu’nun posterinin altına kırmızı karanfiller bırakıldı.