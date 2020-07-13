25 yıllık atıl temel İGM gündeminde

Haber: N. HalidAltundal

İlimiz Mengen ilçesinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gastronomi bölümü ile Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin deneyim kazanması adına bir restoran ve uygulama oteli yapılması kararlaştırılmıştı. Kararın ardından söz konusu proje dahilinde 1995 yılında temel atıldı. Ancak temelin atılmasının ardından proje yürütülmedi. 25 yıldır atıl kalan temel İl Genel Meclisi gündemine geldi.

İl Genel Meclisi Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu konuyu araştırıp incelemelerde bulundu. Komisyon çalışmasını tamamlayarak raporunu Meclis takdirine sundu. Raporda projenin Üniversite Ve Milli Eğitim işbirliği ile tamamlanması görüşü belirtildi.

Komisyon raporunda şu ifadelere yer verildi: “Mengen İlçemizde Bolu Abant İzzet baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi Mengen gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde Ön lisans ve Lisans eğitimi alan 800, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim alan 800 olmak üzere yaklaşık 1600 öğrenci eğitimlerini sürdürmektedir. Bu öğrencilerin deneyim kazanabilmeleri için 5 Ağustos 1995 yılında Restoran ve Otel inşaatı (Uygulama Oteli) temeli atılmış olup, günümüze kadar temel halinde bırakılmıştır.Mülkiyeti Mengen Belediyesine ait olan temel atılı alanın Uygulama Oteli yapılması durumunda ilgili kuruma tahsis edileceği Uygulama Otelinin Mengen İlçemize kazandırılması hususunda üniversite-Milli Eğitim işbirliği gerektiği Komisyonumuzun tespitleri arasındadır. Türk yemek kültürünü, Türk mutfağının ağız tadını dünyaya tanıtan Aşçılarının dünyaca ünlü olduğu Mengen İlçemizin, ilimiz ve Ülkemiz turizmine ve ekonomisine katkısı açısından Uygulama Otelinin Mengen İlçemize kazandırılmasını Komisyonumuz uygun görüş vermektedir”, diye karar alındı.