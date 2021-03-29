250 çiftçiye tohum desteği verildi

Haber: G. Deniz Bakır

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine Vali, Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Tarım ve Orman İl Müdürü, daire müdürleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından 250 çiftçiye 650 paket dane mısır tohumu verildi. Tohumlarla yaklaşık 4 bin 500 dekar alanda ekim gerçekleştirilecek. İlimizde 2015 yılında 7 bin dekarlık alanda deneme çalışmalarıyla başlayan dane mısır ekimi 2020'de 10 bin dekara çıkarken, bu yıl ise bu alanın 12 bin dekar olacağı tahmin ediliyor.