250 esnafa Türk Bayrağı dağıttılar

Haber: N. Halid Altundal

Mudurnu Ülkü Ocakları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçe esnafına Türk Bayrağı dağıttı. Mudurnu Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Okuyucu yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. Yılı münasebeti ile Cumhuriyetimizin yegane bekçileri Mudurnu Ülkü Ocakları olarak güzel ilçemizde 250 esnafımıza Şühedamızın kanlarından rengini alan şanlı Türk Bayrağımızın dağıtımını gerçekleştirdik” dedi.

“NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE!”

“Ülkü Ocakları olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her daim sigortası olan Milliyetçi-Ülkücü hareketin neferleri vatan-bayrak ve mukaddesat uğrunda mücadelemizi sürdürecek ve bu yolda yılmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyen Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül ise, “Programda emeği geçen başta Mudurnu Ülkü Ocakları Başkanımız Emrah Okuyucu'ya ve Başkan Yardımcısı İbrahim Kartal'a teşekkür eder tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet dileriz. Ne Mutlu Türk'üm Diyene!” ifadelerini kullandı.