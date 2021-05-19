250 kahvehaneden sadece 100 tanesi ayakta

Haber: Okay Özcan

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük ‘tam kapanma’ olarak tabir edilen süreç bitti. Bolu Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanı Mustafa Kalaycı, tam kapanma ve pandemi sürecinin başından bu yana yaşadıklarını gazetemize anlattı. Mustafa Kalaycı, kahvehanelerde oyun olmadığı sürece açılmasının bir önemi olmadığını söyledi. Kalaycı, “Biz hiçbir partinin de arka bahçesi olmayız. Ben özellikle hiç patide kaydımda yoktur ve peşinden gitmem. Ama bize yardım ederlerse, bize bir adım gelene biz 2 adım gideriz” dedi.

“CADDELER, BANKALAR İNSAN KAYNIYOR”

Pandemi sürecinin kendilerini çok etkilediğini anlatan Kalaycı, “Pandemi genelde bizim üyelerimizi etkiledi. Geçen yıl 16 Mart’ta kapandık, yaklaşık 14 ay oldu. Açıldıktan sonra oyun olmadığı için kahvehanelerimiz iş yapamadı. Zaten yaralıydık, bu tam kapanmayı bekliyorduk. ‘Bir defa olsun kapanalım da hepimiz kurtulalım.’ Biz hep o yönde düşündük. Bize bağlı olan çay ocaklarımızı etkiledi, 17 gün çalışamadılar. Caddeler, bankalar insan kaynıyor. Tam kapanma olmadı. Bizi etkiledi mi? Muhakkak etkiliyor. Sadece biz değil, diğer küçük esnafları da etkiledi. İnşallah vaka sayıları 5 binin altına düşer de 1 Haziran’dan itibaren tamamen açılırız” diye konuştu.

“BİZ HİÇBİR PARTİNİN DE ARKA BAHÇESİ OLMAYIZ”

Devlet tarafından daha önce 1000’er lira gelir kaybı desteği, 500 lira kira yardım desteği yaptığını belirten Kalaycı ayrıca, “Tabi bu destekleri üyelerimizden alanlar oldu, alamayanlar oldu. Kira desteklerini birçok üye alamadı. Kira kontratlarını istediler, yeni kontrat istediler. Birçok kişi kirasını elden ödüyor, bu yüzden bu yardımlardan yararlanamayanlar oldu. Bu paralara çok ihtiyacı olan üyelerimiz vardı, alamadılar. ‘Bıçak kemiğe dayandı’ gibi diğer oda başkanları bağırıyordu, ama biz pek şey yapmadık. Bolu küçük yer, göz önüne çıkmayalım edik. Bizim siyasetle işimiz olmaz. Biz hiçbir partinin de arka bahçesi olmayız. Ama bize yardım ederlerse, bize bir adım gelene biz iki adım gideriz. Ramazanda dilekçe verdik. Sayın Valimiz sağ olsun karınca kararınca gıda yardımı yaptılar. Allah razı olsun, onu yapmayanlar da var. Maalesef kamu kurum ve kuruluşlarından biz yardım alamadık. Sayın Valimiz sağ olsun, özellikle mağdur olan kişilere yardım yapıldı” ifadelerini kullandı.

“OYUN OLMADIĞI SÜRECE HİÇBİR ÖNEMİ YOK”

Oyunlar açılmadığı sürece kahvehanelerin açılmasının hiçbir önemi olmadığını aktaran Kalaycı son olarak şunları söyledi: “Çay ocağı gibi çalışıyorsun, çay satıyorsun. Kahvehanenin çevresinde çok esnaf olmaz, çay satamaz. Oyun olmadığı sürece kahvehanelerin açılmasının hiçbir önemi yok. Mesela açıldı, bizim ilimizde yaklaşık 250 civarında kahvehanemiz vardı. Bunun 50 tanesi kapandı 200’e düştü. Bunun da 100 tanesi açmadı. Kiracı eğer dükkanını açarsa, işyeri sahibi dükkanı açtığı için kira istiyor. Ama ‘açmazsam en azından kira vermem’ diyor. Bundan dolayı açmadılar.”