HABER BÜLTENİ

Küre Dağları Milli Park Müdürü AhatDeliorma, Küre Dağları Milli Park’ında Abant Kazgagası isimli bitki türününde tespitinin yapıldığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Mili Park Müdürü Ahat Deliorman, “Bilindiği üzere Küre dağları Milli parkı çok yoğun endemik flora ve faunaya ev sahipliği yapmaktadır. 2011 yılında Küre Dağları Milli parkı Hızlı alan değerlendirme raporuna göre Milli Parkımız bin 50 bitki türüne ev sahipliği yapmakta olup, bunlardan 157 tanesi endemik tür olarak görülmektedir. Milli Park Müdürlüğü Mühendisi Hasan Yaşayacak tarafından tespiti yapılan Tekniker Yusuf Ardıç tarafından görüntülenen Abant Kazgagası(Corydaliscaucasica sp. abantensis) bitki türü, endemik bitki tür sayımızı 158’e çıkarmıştır. Gelincikgiller (Papaveraceae) ailesine mensup bu değerli kazgagası alt türünün dünyadaki yayılışı Bolu ve Çanakkale den bilinmektedir. Milli Park Müdürlüğümüzce saha çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecektir” dedi.

Anavatanı Abant olan bitkinin 250 kilometre uzakta bulunan Küre Dağları Milli Park’ına nasıl gittiği ise esrarını koruyor.