250 TL alış verişe hediye

Haber: Esra ÖZTÜRK

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 14 Burda AVM, 250 TL tutarında alışveriş yapan ziyaretçilerine kamp sandalyesi hediye ediyor.

15 – 19 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Esas 14 BurdaAVM’dekimağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplamda 250 TL tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler, kamp sandalyesinin sahibi oluyor.

Stoklar ile sınırlı, her katılımcının 1 kez katılım sağlayabileceği kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılmaya hak kazanacaklar.

Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden Esas 14Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.Detaylı bilgi için //www.14burda.com/ internet sitesinden ulaşabilirsiniz.