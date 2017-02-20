Haber: BMA

16 Nisan’da yapılacak referandum hazırlıklarına devam eden Ak Parti Bolu İl Başkanlığı düzenleyeceği bir yemekle çalışmalarına start vereceğini açıkladı. Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnşallah Bolu’da geniş katılımlı bir vefa yemeği düzenlemeyi düşünüyorum. Bugüne kadar Ak Parti’de, ilinde, ilçesinde, kadın kollarında, gençlik kollarında, Ak Parti’nin her kademesinde görev yapmış tüm Ak Partilileri, Ak Parti’ye hizmet etmiş herkesi inşallah bir yemekle bir araya getireceğiz. Ahde vefa adına hem şu anki çalışanlarımızı hem de bugüne kadar hizmet edenleri böyle bir yemekle 26 Şubat’ta buluşturarak çalışmalarımıza start vereceğiz. Bu toplantı sonrasında her gün mahalledeyiz. Bildiğiniz gibi, geçmişte olduğu gibi. Mahalle mahalle, köy köy dolaşacağız ve vatandaşlarımızın oyunu isteyeceğiz. Normal şartlarda hayır diyecekler olabilir ancak ülke gündemini ilgilendiren bir konu olduğu için evet diyecekleri noktasında şüphe duymuyoruz” ifadelerini kullandı.