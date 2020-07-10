26 ülkeden 310 akademisyen bildiri sundu

Haber: Aysun Beykoz

5.Uluslararası EMI Girişimcilik, İletişim ve Sosyal Bilimler Kongresi 29-30 tarihlerinde Kuzey Makedonya Gostivar’daki Uluslararası Vizyon Üniversitesi ev sahipliğinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Dhaka University ve Yessenov University işbirliğiyle online olarak gerçekleştirildi.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın onur kurulunda bulunduğu kongre; KİSBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in açılış konuşmaları ile başladı.

İTÜ Kıbrıs Kampüsü Prof. Dr. Ercan Kahya ve Dr. Dababrata Chowdhury’nin moderatörlüğünde “Covid 19’dan Kaçınmada Girişimciliğin Rolü” konulu 2 panel düzenlendi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Himmet Karadal kongre başkanı olarak yaptığı konuşmasında “Girişimcilik ve inovasyon, ekonomik faaliyetlerle birlikte sosyal, kültürel, doğal olmak üzere her alanda çözümün anahtarıdır. Beşincisini düzenlediğimiz kongremizde 33 oturumda 26 ülkeden 310 akademisyen tarafından girişimcilik, yönetim ve Covid 19 başta olmak üzere sosyal bilimlerle ilgili 232 bildiri sunulacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kongremizin hayırlı ve yararlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kongre, koordinatör Dr. Mohammed Abubakar ve Prof. Dr. Şevki Özgener’in moderatörlüğünü yaptığı “Değerlendirme ve Kapanış” oturumuyla sona erdi.