26. yıl coşkusu

Haber: Aysun Beykoz

Kongre Merkezi Bordo Salondaki törene, rektör yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yaman, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenlerin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mustafa Yaman, 22'nci dönem mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Geride kalan 26 yılda mezun ettiğimiz 7 bin 269 mezunumuza bugün 440 mezun daha eklemekteyiz. Üniversite heyecanı ile 4 yıl önce başlayan bu güzel yolculuğunuzda siz değerli öğrencilerimize 140 akademik ve 17 idari personel olmak üzere kaliteli ve nitelikli bir eğitim öğretim vermeye çalıştık." diye konuştu.

Konuşmanın ardından mezun olan 440 öğrenciye mezuniyet belgeleri takdim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekimi ve öğrencilerin kep atmasının ardından sona erdi.