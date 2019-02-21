26 yıllık dava sonuçlandı

AİHM, Türkiye'nin işkence ve kötü muamele yaptığına, özel mülkiyet hakkını korumadığına, adil yargılama imkanı sağlamadığına, din ve düşünce özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmedildi. Türkiye bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görülen dört davadan dördünü de kaybetti. İlk dava, devletin işkence ve kötü muamelesine maruz kalan Kemal Gömi'nin davasıydı. 1993 yılında Dev-Sol üyesi olmak ve anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmekle suçlanan Gömi, 1997'de idam cezası almış, idamın kaldırılmasıyla birlikte ceza ağırlaştırılmış müebbette çevrilmişti. Bolu F Tipi Cezaevi'nde tek kişilik hücrede olan Gömi'ye 2003 yılında Adli Tıp Kurumu'nca "psikosomatik bozukluk" teşhisi kondu. Adli Tıp Kurumu, 22 Eylül 2010'da Gömi'ye "rezidüel şizofreni" teşhisi koyarak "Hapishane koşullarında yaşayamaz, Cumhurbaşkanlığı affına uygundur" şeklinde 9269 numaralı raporunu verdi. Avukatı Özkan Köylüoğlu, bu raporla birlikte, Gömi'nin cezasının kaldırılması için 25 Şubat 2011'de Cumhurbaşkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na dilekçe verdiklerini açıkladı. Ancak başvuruları reddedildi. Bunun üzerine avukatları 2011'de AİHM'e başvurdu.

Mahkeme 8 yıl sonra kararını açıklayarak Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) işkence ve kötü muameleyi yasaklayan maddesini çiğnediğine hükmetti. Türkiye, Gömi'ye 10 bin euro da tazminat ödeyecek.