Alınan bilgiye göre, otoyoldan İstanbul istikametine seyreden Coşkun Ulu idaresindeki 06 BYD 434 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli 4. viyadük üzerinde aynı yönde seyreden Hıdır Özgün yönetimindeki 33 AZD 26 plakalı tırla çarpışmıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edilmiş ve Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü ile Kübra Nur Okuyucu (26) ve Ezgi Özden (27), ekipler ve vatandaşların yardımı ile bulundukları yerlerden çıkartıla bilmişti. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özden, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan yaralıların da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda kontrollü verilen ulaşım, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Tır sürücüsü Hıdır Özgün, yaptığı açıklamada, yolla seyrederken otomobilin ilk etapta bariyerlere çarptığını iddia ederek, "Daha sonra bir küt sesi geldi. Ben lastik patladı sandım. Tıra çarptıktan sonra tekrar bariyerlere doğru gitti ve tekrar üzerime geldi" diye konuştu.