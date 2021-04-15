279 canımızı daha kaybettik!

Haber: N: Halid Altundal

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘Yeni bir pik dönemi yaşıyoruz’ açıklamaları sonrasında paylaşılan günlük koronavirüs vaka tabloları salgının her geçen gün hızla yayıldığını gösteriyor. 1 buçuk aylık kontrollü normalleşme süreci boyunca artışını sürdüren salgının, son açıklanan vaka tablosunda etkisi bir kez daha ortaya çıktı. 14 Nisan 2021 tarihli paylaşılan vaka tablosunda son 24 saatte ülkemizde 62 bin 797 pozitif vaka tespit edildiği açıklandı. Tabloda hasta sayısı 2 bin 802 olarak belirlenirken vefat sayısı ise 279’a tırmandı. Yaklaşık 63 bin pozitif vakaya karşılık ise iyileşen sayısı 55 bin 413 oldu. Öte yandan ağır hasta sayısının da 3 bin 18’e kadar tırmanması vefat sayılarında artışa neden oluyor. Ramazan ayı için Cumhurbaşkanlığı Kabinesince alınan tedbir kararlarının etkisinin ise bir hafta içerisinde gözlemlenmesi bekleniyor. Ülkemizde koronavirüsle geçen 13 ayda 14 Nisan itibariyle toplam 4 milyon 25 bin 557 vaka, 34 bin 734 vefat gerçekleşti. 3 milyon 480 bin 146 kişi ise iyileşti.