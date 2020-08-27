280 personel silah eğitimi aldı

Haber: N. Halid Altundal

Bakanlar Kurulunca kabul edilen 22.01.2007 gün ve 2007/11633 sayılı kararname ile teşkilatımızda görevli tabanca taşımaya haiz memurlar için, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Bolu İl Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği ile 16 milimetre Yavuz tabancaların kullanımına ait teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Birsen Çınar başkanlığındaki ekip tarafından verilen eğitime göreve yeni başlayan 64 teknik personel ve 216 Orman Muhafaza memuru katıldı. Eğitimde, tabanca bilgisi, taşırken ve kullanırken uyulması gereken güvenlik tedbirleri, atış teknikleri, nişan alma, tutuş şekilleri, söküp takma ve silah bakımı hakkında teorik eğitimler sonrası tabanca atış talimi uygulamalı olarak gösterildi.

Verilen eğitimle özellikle ateşli silahların sebep olacağı kullanım hatası kaynaklı olası kazaların önüne geçilerek yaralanma veya daha üzücü olayların yaşanmasının engellenmesi hedeflendi.