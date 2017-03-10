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10 Mart 2017 Cuma
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    • 28.128 SAAT

    Makinist yazdı...

    10 Mart 2017 Cuma 09:01
    Bu haber 55 kez okundu
    28.128 SAAT

    Bolu Valimiz Aydın Baruş son bilgilendirme toplantısında FETÖ/PDY verilerine açıkladı:

    Adli İşlem yapılan kişi sayısı 790.Tutuklama 335, Adli Kontrol 257, Savcılıktan Serbest kalan 118.

    Yakalama kararı bulunan kişi sayısı ise:80

    15 Temmuz’dan bu zamana kadar yapılan işlemler.

    FETÖ.nün para kaynaklarının kesilmesi, Kamu’da alınan ciddi tedbirler de var tabii..

    15 Temmuz’dan bu yana 238 gün yani 7 ay 23 gün yani 5.712 saat geçti.

    Her taşın altından çıkmaları bir kenara koyarsak FETÖ.nün ilk darbe kalkışması 17/25 Aralık 2013.

    “Paralel Devlet” teşhisi konuldu ve “İnlerine Gireceğiz” denildi.

    İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 19 Aralık 2014 tarihli kararı ile "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetmek" ve" Paralel Devlet Yapılanması" oluşturmak suçlamaları ile Fethullah Gülen hakkında çıkarılan yakalama kararı ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kapsamdaki iddianameyi kabulü ile cemaat hukuk karşısında Silahlı Terör Örgütü kapsamında değerlendirildi.

    25 Aralık 2013’den 15 Temmuz 2016 kanlı darbe gecesi arasında 934 gün yani 2 yıl 6 ay 20 gün yani 22.416 saat var.

    25 Aralık 2013’den bu yana kadar ise 1172 gün yani 3 yıl 2 ay 13 gün yani 28.128 saat geçti.

    Şimdilerde kırmızı bültenle aranan Adnan Daylan, Ömer Baday, Ahmet Çelik, AİBÜ Tıp Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Mehmet Yazıcı ve Bolu İl Özel İdare Eski Genel Sekreter Yardımcısı  Oktay Güneş gibiler darbeye ramak kala aramızda fink atıyor parayla beştaş oynayıp örgütçülük yapıyordu.

    Acaba bunlar gibi sivri, paralı A Takımı,  934 gün yani 2 yıl 6 ay 20 gün yani 22.416 yani 7 ay 23 gün yani 5.712 saat içinde etkisiz hale getirilseydi hele hele elini kolunu sallayarak kaçamasalardı 15 Temmuz olur muydu?

    Bu işler Highway’in yolunu Belediye niye kapatmadı diye topu taça atmakla çözülecek gibi değil.

    1 değil, 10 değil, 100 değil 934 gün bu…28.128 saat. Kim, neredeydi?

    Anahtar Kelimeler: Makinist, Yazdı...

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