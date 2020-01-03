29 ayrı konu için soruşturma

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi Ocak ayı 1. oturumunda eski Başkan Alaaddin Yılmaz dönemine ilişkin yürütülen soruşturmanın sonuçlandığını açıkladı. Eski Başkan Alaaddin Yılmaz ve 23 belediye çalışanına toplam 280 bin liralık zimmet çıktığı kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, beklenen Sayıştay’ın müfettiş raporları geldi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Tanju Özcan, raporda Alaaddin Yılmaz dönemine ait 29 konuda soruşturma izni olduğunu belirtti.

“MÜFETTİŞ RAPORUNUN GELMESİNİ BEKLEDİK”

Alaaddin Yılmaz döneminin kendilerinin talepleri doğrultusunda incelendiğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Geçmiş yönetimle ilgili söylemek istediğim şeyler var. Bazıları şunu söyledi, ‘Ya siz eski belediye başkanını koruyor musunuz?’ Bakın niye sustuğumuzu söyleyelim. Müfettiş talep ederek, Alaaddin Yılmaz döneminin incelenmesini istedik. İçişleri Bakanlığı da müfettiş gönderdi ekibi ile beraber, ekip burada 2 ay kadar bir süre ile çalıştı. Bunları biliyorsunuz. TV programlarında, söylediler. Biz bunların incelenmesini talep ettik. Müfettiş raporunun gelmesini bekledik” dedi.

“SON 5 YILDA 29 TANE EKSİKLİK, USULSÜZLÜK VE ZİMMET GİBİ TESPİTLERİ VAR”

Sayıştay müfettişleri raporunun geldiğini ve Alaaddin Yılmaz’a 29 konu ile ilgili soruşturma izninin verildiğini belirten Başkan Özcan, “Soruşturma konularından bir tanesi savcılığa gitmiş. Bu konu ile ilgili de Bolu Valiliği ile ön yazışmalarımız sürüyor. Tamamladıktan sonra meclis üyesi arkadaşlarımıza bu raporu incelemeleri için vereceğiz. Son 5 yıl içinde 29 tane eksiklik, usulsüzlük ve zimmet gibi tespitleri var. Bunlar için de valilik bizden ön yazı istedi. Bu yazışmalar sona erdikten sonra da kamuoyuna açıklayacağız. Üzerine gitmemiz gereken ne kadar konu varsa, hepsinin üzerine gideceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunu da bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.