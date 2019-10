29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajları

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan:

“Büyük Türk Milleti’nin şanlı ve onurlu mücadelesinin ürünü olan ve millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet’imizin 96. yılını kutluyor olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen yüce Türk milletinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik, inanç ve cesaret neticesinde elde edilen en büyük eserdir. Cumhuriyet; yanmış, yıkılmış, işgal edilmiş vatan toprakları üzerinde, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, yazılan en büyük, en şanlı destandır. Egemenliğin, kayıtsız şartsız millet iradesine teslim edildiği Cumhuriyet; ülkenin her köşesinde eşitlik, özgürlük, barış, kardeşlik ve huzur demektir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, Atatürk’ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’e sahip çıkmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyor, yarınların çok daha güzel olmasını temenni ediyorum.”

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay:

Cumhuriyetimizin kazanımlarının her geçen gün daha da arttığı, demokrasimizin daha da güçlendiği bir dönemde, Cumhuriyetimizin 96. yılını idrak etmekten büyük bir mutluluğunu milletçe yaşamaktayız. Çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış olan istiklal mücadelesinden sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’in kurulması, hiç şüphesiz, geleceğimizin en büyük güvencesidir. Bir toprak parçasında yaşayıp da tek vücut olarak 'millet' olabilmek ve millet olmanın gereklerini yerine getirebilmek, devlet kurmak ve onu yaşatmak çok önemlidir. Milletçe duygu birliğimizin büyük bir coşkuyla tezahür ettiği bugün, Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Bugün, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltecek, geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olarak haykıracak, el ele, gönül gönüle geleceğe daha bir güvenle bakacağız. Anlamlı duruşumuzla, kardeş kavgası çıkarmak için beyhude bir çaba içinde olan şer ve nifak odaklarına da bir kere daha en güzel cevabı vermiş olacağız. Bu duygu birliğimizi geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de hep koruyacağız. Dün nasıl 15 Temmuz’da tanklara ve mermilere karşı duran milletimiz, cesareti ve dirayeti ile vatan hainleri önünde duvar örmüş, yeni bir başarı hikâyesine imza atmışsa bugünde sınırlarımızın dışında isimlerini hepsinin tek tek bildiğimiz dış güçlerin desteğiyle ülkemizi tehdit eden alçak terör örgütlerine Barış Pınarı Harekâtıyla son darbeye vuracağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Son yıllarda başta Suriye olmak üzere dünyanın dört bir tarafında yaşananlar görüldüğünde laik ve demokratik Cumhuriyetimize dört elle sarılmamız ve O'nu sonsuza kadar koruma kararlılığımızı bir kez daha göstermemiz gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Herkes bilmelidir ki bu ülkede terör örgütlerine, ihanet şebekelerine yer yoktur. Hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, istikametimizi hep daha ileriye çevirdik. Demokrasimizi geliştirdik, hak ve özgürlükleri genişlettik, hukuk düzenimizi güçlendirdik. 2023 hedeflerimizi koyduk ve her türlü engellemeye rağmen icraatlarımızı bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Birilerine inat Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyarak ve demokrasimizi daha da geliştirerek büyümeye, kalkınmaya, üretmeye, bölgemizin istikrarına ve barışına katkı vermeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına adım adım yaklaşırken, hem 2023 hedeflerimize ulaşmış hem de birlik ve beraberliğimizle oluşturacağımız sinerji sayesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi gerek sosyal gerek ekonomik gerekse bilimsel olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkmış olacağız. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü büyük Türk milletine kutlu olsun”

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu:

1”6 Mayıs 1919'da bir avuç yol arkadaşıyla İstanbul'dan Samsun'a hareket eden Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'nun özgürlüğü ve bağımsızlığı ortak paydasında buluşturduğu milyonlarla, Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştırmayı ve Cumhuriyetimizi kurmayı başarmıştır. ‘Cumhuriyet’ yaşamımıza, özgürlük, bilim, akıl, yaşamı sorgulamak, halkın iradesiyle toplumun değer yargılarına saygı duymak ve bilhassa kimsesizlerin kimsesi olarak girdi. Laik cumhuriyet, dil, din, ırk, mezhep, inanç, cinsiyet farkı gözetmeden, bireyin özgürleşmesini, kardeş olmasını sağladı, sanatı ve sanatçıyı yüceltti. Cumhuriyetin attığı en büyük adımlardan biri de kadınlarımızın eşit yurttaş statüsü kazanması ve sosyal yaşama katılması olmuştur. Cumhuriyet, yoksulluğu bitirme, bu ülkenin bütün vatandaşlarına insanlık onuruna yaraşır bir hayat sunma mücadelesidir. Cumhuriyet mağdurların beklediği hak, mazlumların beklediği adalet, kim olursa olsun haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanların umududur. Cumhuriyete sahip çıkmak, kimsesizlerin kimsesi, mağdurların sesi, adaletin simgesi olmak demektir. Bu duygu ve düşüncelerle bize bu güzel Cumhuriyeti armağan eden başta Büyük Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı ve gazilerimizi şükranla anıyor, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için en yüksek fedakarlığı yapan şehitlerimize rahmet diliyorum. Yaşasın Cumhuriyet”

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni oluşturan, ülkemizin ve aziz Türk Milleti’ni bir arada tutan en önemli ortak değerimiz Cumhuriyet’tir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan cumhuriyetimiz 96 yaşına girmiştir. Cumhuriyet fikri elbette gücünü milletin iradesinden alan ve yönetim hakkını millete veren bir idare yöntemidir. Mustafa Kemal Atatürk savaş ortamında bile millet iradesini her şeyin üzerinde tutmuş, o zorlu şartlarda bile kararları Türkiye Büyük Millet Meclisiyle birlikte almış, millet iradesinin önemine dikkat çekmiş ‘Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir’ Sözleriyle bu milletin hür iradesini ve karakter yapısını çok açık bir şekilde ifade etmiştir.

Ülkemizin kuruluş felsefesinin temelinde millet iradesi fikri yani Cumhuriyet en önemli kurucu unsurdur. Ne yazık ki ülkemiz yaşadığı askeri darbe ve girişimlerle antidemokratik uygulama ve yöntemlerle idare edilmeye çalışılmış, millet iradesinden uzaklaştırılmaya çalışılmış ama aziz Türk milletinin sağduyusu her zaman galip gelmiştir. Türk milleti içine düştüğü karanlığı yırtıp aydınlık güneşli günlere tekrar kavuşmuştur. Bu günde mevcut iktidar tarafından Cumhuriyet değerleri hiçe sayılarak bu ülkenin kurucu unsurları yok edilmeye çalışılmaktadır. Genel başkanımız Sayın Meral Akşener’in açık bir dille ifade ettiği ve iktidar tarafından başlatılan ‘Postmodern Milli Şef’ döneminin sonuna gelinmiştir. Aziz milletimizin kararını yok sayarak, dışlayarak almaya çalıştıkları kararları bu millet açık ve net bir şekilde görmektedir. Ülkemizin üzerine doğan iyilik güneşi İYİ parti bu ülkenin millet iradesinin teminatıdır ve her zaman Türk milletinden olan tavrını korumaya devam edecektir.

Cumhuriyetin kuruluşu için siperden sipere koşan, bu vatan kurulsun, bu milleti bir arada huzur içerisinde yaşasın diye canını vermekten çekinmemiş olan Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, bu vatan uğruna şahadete yürüyen bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhuriyetimizin 96. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. ‘Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun’”

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve hiçbir din, dil, ırk, mezhep, yaş, cinsiyet ayrımı olmaksızın tüm milletimizin birlikte verdiği, tüm dünyaya örnek olmuş bir Kurtuluş savaşının sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü tarifsiz bir gurur ve mutluluk ile karşılıyoruz.

100. yaşına doğru sarsılmaz adımlarla ilerleyen Cumhuriyetimiz, milletimizin asli karakterini teşkil eden bağımsızlık ruhumuzun en önemli simgesi, bu toprakları bize ebedi vatan yapan ecdadımızın bıraktığı en önemli miras, yarınlarımız olan çocuklarımızın ise önlerindeki en önemli kılavuzdur.

Bugün Türkiye, kendisini Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak topyekûn kalkınma yolunda, kararlılıkla ve her alanda kendine belirlediği hedeflerle ilerlemektedir. Bu süreçte yarınların büyük ve güçlü Türkiye’sini inşa edebilmek için kamu, özel sektör ve sivil toplum el ele vermiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ sözünü her daim kılavuz edinerek, Cumhuriyetimizi, bölgemizde lider ve dünyada her zaman ve koşulda söz sahibi ülkelerinden birisi yapabilmek için, her günden daha fazla birlik ve beraberlik içinde çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bunu, aziz Cumhuriyetimizin bir parçası ve ferdi olma kimliğini göğsünde gururla taşıyan, kalbi vatan, millet ve bayrak sevgisiyle atan herkesin ortak gayesi ve sorumluluğu olarak görüyoruz. Bu amaç birlikteliğinin iş dünyasını ve girişimcisini temsil eden tarafı olan Türk iş dünyasının çatı örgütü TOBB ve Bolu’daki temsilcileri olarak bizler de, Türkiye’nin dünya devletlerinin parlayan yıldızı olabilmesi için her gün bir önceki günden daha fazla çalışmayı ve üretmeyi kendimize en öncelikli görev sayıyoruz.

Bu düşüncelerle, Bolu iş dünyası adına üyelerimizin, halkımızın, Bolu içinde ve dışında yaşayan tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ulusal bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi bizlere hediye eden tüm kahramanlarını, vatanımızın ve milletimizin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyorum.”

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül:

“İstiklal Harbimizin zaferle sonuçlanmasının ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimiz, 96 yıl önce bugün ilan edilmiş ve ülkemiz resmen Türkiye Cumhuriyeti olarak tescil edilmiştir. Cumhuriyetin ilanı emperyalizmin ve işbirlikçilerin kesin mağlubiyeti, Türk milletinin kesin muzafferiyetidir. Türk milletinin esareti, manda ve himayeyi asla kabul etmeyeceğinin, şartlar ne kadar zorlu olursa olsun istiklal ve istikbalinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğinin ve kendi iradesini kendisinden başkasına devretmeyeceğinin ilanı olan Cumhuriyetimiz, aynı zamanda ‘hâkimiyet bilakaydüşart milletindir’ ilkesinin de tecellisi olmuştur.

Cumhuriyetimiz, Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının hayata geçirdiği en önemli değer, Türk tarihinin kaydettiği en muhteşem atılımlardan birisidir. Aziz milletimiz Cumhuriyetle birlikte, tebaa olmaktan çıkarak eşit haklara sahip vatandaşlardan oluşan bir millet haline gelmiştir. Bu bağlamda Cumhuriyet bilgisizliğe, çaresizliğe, esarete karşı verilen tavizsiz mücadelenin de adı olmuştur. Cumhuriyet; milletimizin doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle, kadın-erkek, yaşlı-genç demeden; kan, gözyaşı ve emeğiyle hayata geçirdiği eşi olmayan bir şaheserdir. Bu şahesere sahip çıkmak, korumak ve kollamak her Türk vatandaşının en temel ve vazgeçilmez görevi olmalıdır.

Ülkemizin gelişmesi, milletimizin güçlenmesi, Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması için milletimizin her bir ferdi üzerine düşen milli sorumluluğu yerine getirmelidir. Türkiye Cumhuriyeti bilimden sanata, sanayiden teknolojiye, tarımdan ticarete, sağlıktan eğitime her alanda gelişim kaydetmeli ve milletler arenasında kendine mahsus yerini almalıdır. Bu da ancak ilke ve ülkü sahibi, çalışkan ve üretken nesillerle mümkün olacaktır. Ülkücü Türk Gençliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınması ve her anlamda öncü bir konumda olması için çalışmalarını büyük bir inanç ve titizlikle yürütmektedir. Cumhuriyetimizin 96. Yılında başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere; tüm şehit ve gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun!”