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29 Şubat bebekleri

​​​​​​​Bolu’da 29 Şubat 2020 tarihinde biri kız biri erkek iki bebek dünyaya geldi. İki bebek 4 yılda bir doğum günü kutlayacaklar.

29 Şubat bebekleri

Haber: C. Kutay Aykan

Ülke takvimine göre Şubat ayının 29’u dört yılda bir gerçekleşiyor. Bu tarih de doğanlar ve evlenenler ise 4 yılda bir doğum günü ve 4 yılda bir evlilik yıldönümünü kutlayacaklar. İlimizde 29 Şubat’ta dünyana gelen biri kız biri erkek iki bebek de bu kurula uymak zorunda kalacaklar.

29 Şubat 2020 tarihinde Devlet Hastanesinde 3 kilo 280 gram ağırlığında kız bebek, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ise 3 kilo 275 gram erkek bebek dünyaya gözlerini açtılar. Bebeklerin isimlerinin önümüzdeki günlerde aileleri tarafından belirlendikten sonra verilecek.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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