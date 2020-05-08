295 kişi memleketlerine gönderildi

Yurt dışından getirilerek 14 gün boyunca ilimizde bulunan öğrenci yurdunda karantinada tutulan 295 kişi sürelerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine gönderildi.

295 kişi memleketlerine gönderildi

Haber: N. Halid Altundal

Ramazan ayını ülkelerinde geçirmek için başvuruda bulunan Suudi Arabistan'da yaşayan Türk vatandaşları 22 Nisan'da ülkemize getirildi. Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alındılar. Karantinada kalan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından her gün ateşleri ölçülerek düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçirildi. Yurttan çıkacak vatandaşlara çam fidanı hediye edildi.

İlimizdeki 14 günlük karantina süreleri tamamlanan ve korona virüs testleri de negatif çıkan vatandaşlar yurttan ayrıldı. Pasaportları teslim edildikten sonra yurdun önünde bekleyen otobüslere bindirilen vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanındaki memleketlerine gitti.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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