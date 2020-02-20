2.Etap TOKİ için proje ve ihale süreci başladı

Haber: BMA

Göynük Belediyesi tarafından Belediye ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) işbirliği ile yapılacak olan 2. Etap TOKİ’nin arsa devir işlemlerinin yapılarak proje ve ihale işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu. Göynük Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Belediyemiz ve TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iş birliği çerçevesinde ilçemizde yapılacak olan ve hak sahipleri belirleme işlemi tamamlanan Göynük 2. Etap TOKİ Toplu Konutlarının yapılacağı alanda yer alan arsaların belediyemize arsa devir işlemleri gerçekleşti. Arsa devir işlemleri tamamlanan Göynük 2. Etap Toki Toplu Konutlarının proje ve ihale işlemleri TOKİ tarafından belediyemiz iş birliği ile başlatılmıştır. İlçemize hayırlı olsun.”