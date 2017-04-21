Basın Bülteni

İl Özel İdaresi Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Çetinkaya, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aydın BaruşBolu İl genelendi 1 Ocak – 20 Nisan 2017 dönemi itibariyle bitirilen ve halen devam etmekte olan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. İl genelinde 87’si Bölge Müdürlükleri, 10'u Üniversite, 3’ü Cumhuriyet Başsavcılığı, 15’i İl Özel İdaresi, 101’i İl Müdürlükleri, 210’u kaymakamlıklar ve 117’si Belediyelere ait olmak üzere toplam 543 proje yürütüldüğünü ifade eden Vali Baruş, söz konusu projelerin toplam bedelleri 2 Milyar 623 Milyon TL, 2017 yılı ödeneklerinin 260 Milyon 089 Bin TL olduğunu,, 2017 yılının ödeneklerinin harcamasının 27 Milyon 616 Bin TL olarak gerçekleştiğini ve parasal gerçekleşmenin %11 olduğunu belirtti.

Ödeneklerin dağılımı hakkında da bilgiler veren Vali Baruş, “Bu ödeneklerin % 13’ü Ulaştırma, % 29’u Eğitim, % 24’ü Diğer Kamu Hizmetleri, % 7’si Tarım, % 7'si Enerji, % 3'ü Turizm, % 8’i İnşaat, % 6’sı Orman, % 1’i Spor, % 3’si Sağlık sektörüne aittir” dedi.

VALİ BARUŞ KATILIMCILARI BİLGİLENDİRDİ

Vali Baruş, 543 projeden, 316’sının proje aşamasında, 18’ünün yaklaşık maliyetinin araştırma aşamasında, 29’unun ihale safhasında, 10’unun ihalesinin yapıldığını ifade ederek, 2'sinin de yer tesliminin yapıldığını ve 152 projenin de halen devam ettiğini, projelerden 20’sinin tamamlandığını ifade etti.

Hangi sektörde ne kadar proje yapıldığını da açıklayan Vali Baruş, ”Eğitim alanında 30, enerji alnında 27, inşaat 6, madencilik 1, orman 7, sağlık 21, spor 7, tarım 35, turizm 3, ulaştırma 118, diğer kamu hizmetleri alanında 258 proje yürütülmüştür” diye konuştu.

VALİ BARUŞ YÜRÜTÜLEN PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının devamında İlimizde yürütülen büyük projelerin fiziki durumları, ihale bedelleri hakkında bilgiler veren Vali Baruş, “ Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünce 16 projenin bedeli 1 milyar 347 milyon 506 bin TL değerindedir. 2017 yılı ödemeleri 18 milyon 495 bin TL’dir. DSİ 5. Bölge Müdürlüğünce yürütülen 15 projenin toplam bedeli 194 milyon 983 bin TL’dir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından yürütülen 10 projenin toplam bedeli 323 milyon 990 bin TL,. Adalet Bakanlığı Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 projenin toplam bedeli 168 milyon 30 bin TL., İl Özel İdaresi tarafından yürütülen 15 projenin toplam bedeli 10 milyon 995 bin 360 TL., İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 20 projenin toplam bedeli 133 milyon 439 bin 700 TL., Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yürütülen 2 projenin toplam bedeli 49 milyon TL., Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 6 projenin toplam bedeli ise 47 milyon 979 bin 395 TL’dir. Diğer taraftan Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen toplam 28 projenin bedeli 84 milyon 843 bin 839 TL’dir.

YENİÇAĞA VE KARACASU DOĞALGAZA KAVUŞUYOR

İlimizde yürütülen büyük yatırımlar tarafında da bilgiler verecek olursak AKSA Bilecik Bolu Doğalgaz şirketi tarafından 2017 yılında ilimiz merkezindeki Yukarı Soku, Sandallar, Aktaş, Çıkınlar, Kılıçarslan Mahallelerinde ve Yeniçağa ilçesi ile Karacasu Beldesinde toplamda 107 km’lik bir şebeke çalışması yapılacaktır. Bu çalışma ile 2 bin 700 binada bulunan yaklaşık 7 bin 200 haneye doğalgaz arzı sağlanması planlanmaktadır. KÖYDES projesi kapsamında Yüksek Planlama Kurulu kararıyla ilimize 19 milyon 184 bin 623 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenek kapsamında 84 tane içme suyu projesi, 31 adet atık su projesi ve 95 adet köy yolları projesi olmak üzere 210 adet proje programa alınmıştır. Bu projeler çerçevesinde 38 köy ve 68 mahalleye içme suyu sağlanması, 145 km satıh asfalt kaplaması yapılması, 17 buçuk km sıcak asfalt yapılması, 50 bin 400 metrekare parke taşı döşenmesi, 31 adet kanalizasyon fosseptik çukuru yapılması ve 1 adet menfez yapımı planlanmış olup bu yönde çalışmalar devam etmektedir.

TEKKE BARAJI VE BOLU SEBEN TAŞLIYAYLA SULAMA PROJESİ

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından ilimizde yapımı devam eden Tekke Barajı ilimiz için çok önemli bir projedir. İlimizdeki sulanabilir tarım arazisi potansiyelini iki katına çıkaracak önemli projeler arasındadır. Yine Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerimize sağlıklı içme suyu sağlaması bakımından da çok önemlidir. 12 bin 740 metrelik Kartalkaya kayak tesisleri yolu, sanat yapısı, derivasyon tünelleri gibi işlemleri tamamlandı. Projenin şu an itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 38 dir. Yine sulama projeleri arasında çok önemli olan Bolu Seben TaşlıyaylaGöleti sulaması projesi de yaklaşık 120 milyon TL tutacak. İhale süreciyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Hem Tekke Barajı hem de Bolu Seben TaşlıyaylaGöleti Sulama projeleri tamamlandığında ilimizin sulanabilir toprakları iki katına çıkacak ve tarımsal üretim anlamında da çok büyük bir değer artışına sahip olacağız.

BOLU MERKEZ VE GEREDE’YE YURT PROJELERİ

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü tarafından devam ettirilen öğrenci yurtları yapımı da ilimiz açısından önemli yatırımlardır. Gölköy Yurt Müdürlüğü arsası üzerinde 1 adet yurt bloğu yapımı kapsamında 27 milyon TL proje bedelli 700 öğrenci kapasiteli inşaatı için 2017 yılında 5 milyon TL ödenek ayrılmış olup proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Gerede ilçesi Orta Mahalle’de yaklaşık 10 bin metrekarelik taşınmaz üzerinde 300 kişilik öğrenci yurdu yapılması planlanıyor. Arsa bilgileri tamamlanmış olup proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihalesi yapılacak. Bunun için de 4 milyon TL ödenek ayrıldı.

ADALET SARAYI

Diğer taraftan yine Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen önemli bir proje olan Bolu Adalet Binası yapımı devam ediyor. 48 milyon TL proje bedelli olup 2017 yılında 13 milyon 750 bin TL ödenek ayrılmıştır. Şu anda fiziki gerçekleşme oranı yaklaşık % 45’dir.

OLİMPİK YÜZME HAVUZUNUN % 35’İ BİTTİ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Karaçayır Olimpik Yüzme Havuzu projesi de İlimiz için çok önemli bir yatırımdır. Bu projemizin de % 35 fiziki gerçekleşme sağlandı. Yatırım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte de ilimiz gerçekten spor açısından büyük bir teveccühe mazhar olacak ve yüzme yarışmalarının ilimizde yapılabileceği olimpik standartlardan bir yüzme havuzuna kavuşmuş olacaktır.”

Vali Baruş’un konuşmasının ardından toplantının birinci bölümünde Bölge Müdürleri, ikinci bölümünde ise İl Müdürleri kendi kurumları ile ilgili Bolu’da yapımı devam eden yatırım ve projeler hakkında bilgiler verdiler ve kurumları ile ilgili sorulan soruları cevaplandırdılar.