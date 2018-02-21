Haber: Kasım ŞAHİN

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün deneyimli ve bir o kadarda başarılı ekiplerinden hiçbir suçlu kaçamıyor. Bu güne yaptıkları başarılı operasyonlarla Bolu halkının güvenini kazanan KOM’cular yine güzel bir başarıya imza attılar.

KOM ekipleri D-100 üzerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Yapılan armada otomobilin bazı bölümlerine gizlenmiş 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ile 1 adet 9 mm çapında mermi bulunurken, bu tabancaları doğu illerinden İstanbul’a satmaya götüren H.B. isimli şahısta sorgulanmak üzere KOM şubesine götürüldü.

Piyasa değeri 15 bin TL olduğu tahmin edilen silahların bir suçta kullanıp kullanılmadığının öğrenilmesi için Ankara Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

