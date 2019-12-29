3 adet taşınmazın ihalesi yapıldı

Haber: BMA

Geçtiğimiz hafta Salı günü Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda mülkiyeti Gerede Belediyesine ait taşınmazlar için 3 ihale gerçekleştirildi. İhalelere Belediye Başkanı Mustafa Allar, Belediye Meclis Üyeleri Cihan Saraç, A.Hamdi Coşkunyürek, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Bulvarı Alt Yol No:4/A’da bulunan dükkanın ihalesine 1 istekli kişi Erdal Arslan katıldı ve bin 300 TL’ye 36 aylığına kiraladı. Atatürk Bulvarı Üst Yol No:5/A’da bulunan dükkan ihalesine ise Celal Bayar katıldı ve bin 570 TL’ye 36 aylığına kiraladı. Son olarak ise Kitirler Mahallesi Esentepe Mevkii 43 ada 12 parselde bulunan 356 metrekare arsa alanı bulunan Hediyelik Eşya, Yöresel Ürünler, Büfe ve Çay Ocağının ihalesi yapıldı. 7 kişinin katılımı ile gerçekleşen ihalede Asaf Yıldırım 8 bin TL ile ihaleyi alan isim oldu.