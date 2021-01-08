3 araç birbirine girdi

Haber: C. Kutay Aykan

Alınan bilgiye göre, otoyolda İstanbul istikametine seyreden Yakup E. yönetimindeki 34 ACF 445 plakalı otomobil, Hasan Hüseyin B'nin kullandığı 06 FY 1464 plakalı otomobil ile Osman Ç. idaresindeki 60 ZS 563 plakalı otomobil Yeniçağa Gişeleri mevkisinde çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık personeli, sürücüleri ayakta tedavi etti. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.