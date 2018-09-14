Abant Yolu Akçalan Köyü girişinde hatalı sollama nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kaza sonrası Abant yolu savaş alanına döndü. Abant istikametine giden 14 DP 725 plakalı minibüs ile karşı istikametten gelen Arap plakalı lüks cip kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Abant istikametinden inen 06 JSM 18 plakalı otomobilde duramayarak cipe çarptı. Yaralılara ilk müdahaleleri yol kenarında yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
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