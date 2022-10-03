3 araç ıslak zemin kurbanı oldu

Haber: Süleyman Kurt

Gerede ilçesinin Aktaş köyü Kalender piknik mevkiinde saat 18.20’de 06 GSY 03 plakalı aracıylaseyahat eden Murat Şanlı, ıslak zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun dışına çıktı. Takla attıktan sonra yan duran araçta, Murat Şanlı ve bir yolcu yaralandı.

Yine D-100 Karayolu Aktaş köyü mevkiinde saat 18.22’de 71 ET 525 plakalı aracıylaseyahat eden Nihat Ayan, ıslak zemine yenik düşerek yolun dışına çıktı. Aynı saatte D-100 Karayolu Aktaş köyü mevkiinde, 54 AHE 301 plakalı aracı ileseyahat eden Metin Kalyoncu, ıslak zemine yenik düşerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza sonucu araçta hasar meydana gelirken şans eseri sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Gerede’de yaşanan üç kaza sonrası ihbar alır almaz olay yerine gidip vatandaşın can güvenliğini sağlayan Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaşanan kazalara müdahale ederek olası bir can kaybını önledi.