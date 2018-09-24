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24 Eylül 2018 Pazartesi
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    • 3 araç TEM’de birbirine girdi

    TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde TIR, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan kamyonun kasasından yola savrulan kavunları karayolları ekipleri topladı.

    24 Eylül 2018 Pazartesi 14:48
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    3 araç TEM’de birbirine girdi
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    Haber: Gönül Olutürk

    Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı 1. Viyadük mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Serkan Bay idaresindeki 01 SB 043 plakalı kavun yüklü kamyona, İsmail Demir yönetimindeki 14 AAD 871 plakalı TIR arkadan çarptı. Kontrolden çıkan TIR daha sonra yolun sol şeridinde ilerleyen Abdulkadir Kara yönetimindeki 06 KRM 13 plakalı otomobile çarparak sürükledi. Kazada, beton bariyerler ile TIR'ın arasında sıkışan otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen bir yolcu ile TIR sürücüsü yaralandı. Sürücü İsmail Demir ayakta tedavi edilirken, ismi öğrenilemeyen otomobildeki yolcu 112 ekipleri tarafından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle kamyonda bulunan yaklaşık 15 ton kavun yola savruldu. Karayolları ekipleri tarafından yoldan toplanan kavunlar kepçe yardımıyla yine karayolarına ait kamyona yüklendi. Kamyon sürücüsü Serkan Bay, maddi olarak kaybının büyük olduğunu ifade ederek, "Emniyet şeridini ortalamış şekilde gidiyordum. Yavaş bir şekilde iniyordum. TIR'cı arkadaş dalgınlığından ya da görmediğinden bana arkadan çarptı. Çarpmanın etksiyle bariyere girdim. Diğer aracı da arabanın altına alarak sürükledi. Bir kasa önceden 10 bin liraydı, şimdi belki 32 bin lira.” dedi.

    Kamyonun hızını tam olarak anlayamadığını söyleyen TIR sürücüsü İsmail Demir ise, “Yukarıdan aşağı en sağ şeritte ilerliyordum. Araç çok yavaş ilerliyordu. Son anda farkedince sola çıkamadım. Arkasından vurdum. Otomobili görmedim." ifadelerini kullandı.

    Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle trafik yoğunluğu oluşan İstanbul istikameti araçların yoldan kaldırılmasıyla normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Anahtar Kelimeler: TEM, Otoyolunun, Bolu, Dağı, Geçişinde

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