3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Haber: Ceylan Beykoz

Yaşamkent Mahallesi'nde Umut K. idaresindeki 14 DM 267 plakalı otomobil, aynı yönde giden 14 DB 022 ile 14 GC 736 plakalı minibüslere peş peşe çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Umut K. ile 14 GC 736 plakalı minibüste bulunan 2 kadın yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.