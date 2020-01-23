3 arkadaşa 7 saat sonra ulaşıldı

Haber: Volkan Yılmaz

Alınan bilgiye göre, Ekrem Yalçın, İlker Duman ve Serdar Çarıkçı saat 15.00 sıralarında Yedigöller Milli Parkı'na gitti. Saat 18.00 sıralarında 3 arkadaşa telefonla ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı, Düzce Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Düzce Milli Parklar Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı ve Bolu İl AFAD Müdürlüğü ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin arama yaptığı sırada kendilerinden haber alınamayan 3 arkadaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, araçlarının yakıtının bittiğini ve Yedigöller-Bolu arasında bir yolda olduklarını iletti.

AFAD VE BOLOFF EKİPLERİ ARAMAYA KATILDI

Bolu'dan arama çalışmasına katılan jandarma ve AFAD ekibi ile Bolu Doğa Sporları ve Off-Road kulübü üyelerinden oluşan ekip, Bolu İl Özel İdaresi'ne ait bir iş makinesi ile açılan yoldan Yedigöller'e ulaşmaya çalıştı. Yedigöller yolunun Bolu sınırları içinde kalan kısmında bulunamayan kayıp kişilerin telefon sinyalinden yerini belirleyen Düzce ekipleri, amfibik araçla bölgeye ulaşarak, yaklaşık 7 saattir haber alınamayan 3 kişiyi kurtardı. Aileler kurtarılan yakınlarını görünce, büyük sevinç yaşadı.