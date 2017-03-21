Haber: BMA
Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği (ASOMDER) koordinatörlüğünde ve Mengen Kaymakamlığı, Mengen Belediyesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi destekleriyle düzenlenecek 3. Ulusal Aşçılık Kampı protokolü; AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, ASOMDER Başkanı Levent Demirçakmak tarafından imzalandı.
Atılan imzaların ardından heyet Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’un davetiyle Cumhuriyet Şehir Parkı Camlı Kafeye geçerek 3. Ulusal Aşçılık Kampının en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için görüşmeler yaptılar.
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