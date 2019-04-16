3. Asliye Hukuk Mahkemesi talebi

Haber: Kasım ŞAHİN

Başsavcı Yaman, ilimiz adliyesinde hizmet veren 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 hakimle idare edildiğini bu nedenle 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin açılmasının Bolu halkı için uygun olduğunu ve çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Başsavcı Yaman, konu hakkında şunları söyledi; Bolu Adliyesi; 1950’li yıllarda inşa edilen hizmet binasında faaliyet yürütmekte iken29.10.2018 tarihi itibariyle Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi No:2 Merkez Boluadresinde yapımı tamamlanan yeni Bolu Adalet Sarayı’nda faaliyet yürütmeye başlamıştır.

Bolu Adalet Sarayı’nda faaliyet yürüten Asliye Hukuk Mahkemesi iki daire halindehukuk hizmeti vermektedir. Ancak, 1 Asliye Hukuk Mahkemesi iki hakimle idare edilmektedir.Yeni Adliye binasının fiziki imkanları yeterli olduğundan 3.Asliye Hukuk Mahkemesininaçılmasının uygun olduğu düşünülmektedir.