3. Asliye Hukuk Mahkemesi talebi

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, 2018 faaliyet raporunda, geçtiğimiz aylarda hizmete giren Yeni Adliye Sarayının, fiziki imkanlarının yeterli olmasından dolayı 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin açılmasının uygun olduğunu bildirdi.

3. Asliye Hukuk Mahkemesi talebi

Haber: Kasım ŞAHİN

Başsavcı Yaman, ilimiz adliyesinde hizmet veren 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 hakimle idare edildiğini bu nedenle 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin açılmasının Bolu halkı için uygun olduğunu ve çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Başsavcı Yaman, konu hakkında şunları söyledi; Bolu Adliyesi; 1950’li yıllarda inşa edilen hizmet binasında faaliyet yürütmekte iken29.10.2018 tarihi itibariyle Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi No:2 Merkez Boluadresinde yapımı tamamlanan yeni Bolu Adalet Sarayı’nda faaliyet yürütmeye başlamıştır.

 Bolu Adalet Sarayı’nda faaliyet yürüten Asliye Hukuk Mahkemesi iki daire halindehukuk hizmeti vermektedir. Ancak, 1 Asliye Hukuk Mahkemesi iki hakimle idare edilmektedir.Yeni Adliye binasının fiziki imkanları yeterli olduğundan 3.Asliye Hukuk Mahkemesininaçılmasının uygun olduğu düşünülmektedir.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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