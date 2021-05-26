3 ayda 50 bin kişi indirdi

Haber: C. Kutay Aykan

Elektrik kullanıcılarının yıllardır mesafeli durduğu online uygulamalardan hizmet alma alışkanlığı her geçen gün artıyor. Pandeminin oluşturduğu koşullar bu yeni trende katkı sağlarken, şirketlerin bu yönde yaptıkları teknolojik yatırımlar da meyvesini vermeye devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen enerji tedarik şirketi Sepaş Enerji’nin açıkladığı verilere göre geçtiğimiz 3 ayda 50 bin abone Sepaş Cebinde mobil uygulamasını indirerek dijital hizmetlerden faydalandı.

20 bine yakın elektrik faturası uygulamadan ödendi

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji tarafından şubat ayında devreye alınan Sepaş Cebinde, geçtiğimiz hafta itibarıyla 50 bin kişi tarafından indirildi. Uygulamayı telefon veya akıllı tabletlerine indiren aboneler, toplamda 200 bin defa oturum açtılar. Geride kalan 3 ay içinde, Sepaş Cebinde üzerinden ödemesi yapılan fatura sayısı ise 20 bine yaklaşırken bu faturaların toplamı 4 milyon TL oldu.

Faturasını ödeyenler tüketim analizlerini de kontrol etti

Sepaş Cebinde’yi kullanan elektrik kullanıcılarının en fazla ilgi gösterdikleri bölüm tüketim analizleri oldu. Kullanıcılar uygulama sayesinde; kWh cinsinden tüketimlerinin değerini görebilme ve kullanımlarını alışkanlıklarına göre düzenleme şansına sahip. Yakın zamanda bir anket aracılığıyla kendileriyle benzer tüketicilerin aylık tüketim ortalaması ve kendi tüketimleriyle kıyaslamasını inceleyebilecekler. Yeni güncellemeyle benzer kıyaslamayı yaşadıkları mahalle ve şehir özelinde de yapabilme imkanına sahip olacaklar. Sepaş Cebinde; IOS veya Android işletim sistemine sahip herhangi bir akıllı telefon ya da tablete kolayca indirilip güvenli biçimde kullanılabiliyor.

Hediyelerle dolu kampanya sürüyor

Uygulamayı indirip faturasını ödeyenleri 1 adet iPhone 11 Pro ve 5 adet Apple Watch 5 gibi teknolojik hediyelerin beklediği kampanya devam ediyor. 1 Şubat – 30 Nisan arasındaki ilk kampanya döneminin kazananları dün Milli Piyango çekilişi ile belirlendi. Hediye kazanan talihliler 1 Haziran günü Sepaş Enerji sosyal medya hesapları, www.sepas.com.tr, gazete ilanı aracılığıyla duyurulacak. 1 Mayıs’ta başlayan ikinci dönem kampanyasına ilişkin detaylara Sepaş Cebinde uygulaması veya Sepaş Enerji web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.