3 ayda bin 705 kişi iş sahibi oldu!

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) Bolu İl Müdürlüğü işsizliğin önlenebilmesi için istihdam faaliyetlerine devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, bu senenin ilk 3 ayında, Bolu İşkur Müdürlüğü tarafından bin 700 iş yeriyle görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde, 55'i engelli olmak üzere toplam bin 705 kişinin istihdam edildiği bildirildi. Bolu İşkur Müdürlüğünce, 2020 yılı pandemi süresinde, işleri azalan ya da tamamen duran iş yerlerine ve zor duruma düşen çalışanlara destek olmak amacıyla pasif iş gücü politikaları devreye sokuldu. Bu kapsamında, başvuru yapan 2 bin 600 iş yerinde çalışan 16 bin kişiye 75 milyon lira kısa çalışma ödeneği verildi. Ayrıca, 7 bin 500 çalışana ise 21 milyon lira nakdi ücret desteği ödemesi yapıldı. Bolu İşkur Müdürlüğü tarafından, diğer ödemelerle birlikte 2020 yılında ve 2021 yılının ilk üç ayında, vatandaşlara toplam 176 milyon 186 bin lira ödeme sağlandı.

Ayrıca İŞKUR tarafından aktif iş gücü politikaları kapsamında ise 3 bin kişiye kurs ve programlar düzenlendi. 2021 yılının ilk 3 ayında kurs ve programlardan bin 500 kişinin yararlanmasını sağlayan İŞKUR, istihdam olanağını artırdı.