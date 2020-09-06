3 ayrı adrese kumar baskını

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü genelgeleri ve Bolu Valiligi Hıfzısıhha Meclisi kararları doğrultusunda hafta sonu denetimi yaptı. Denetim kapsamında kumar oynandığı tespit edilen 3 adres kontrol edildi. İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan bir işhanındaki ofiste iskambil oyunu oynayan 6 kişiye 3'er bin TL para cezası uygulandı.

Ekipler, ayrıca Büyük Camii Mahallesi'nde bir kahvehanede iskambil oyunu oynayan 6 kişiye ve kahvehane sahibine 3'er bin TL idari para cezası uyguladı. Sümer Mahallesi'nde bir kahvehanede de denetim yapan ekipler, burada da iskambil oyunu oynayan kahvehane sahibi ve 1 müşteriye 3'er bin TL idari para cezası uyguladı. Böylece 3 farklı adresteki 15 kişiye toplam 45 bin TL para cezası kesildi.