2017 yılının geride bıraktığımız ilk 8 ayında kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı ise Bolu genelinde 10 bin 206’ya ulaştı. Aynı dönemde yurt genelinde borcunu ödeyemeyen kişi sayısı ise 3 milyon 102 bin 106 olarak açıklandı. Verilere göre, Türkiye'de kredi ve kredi kartı kullanımında her geçtiğimiz yıl artış yaşanırken ilk sekiz aylık dilim içerisinde kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen 912 bin kişi hakkında yasal takip başlatıldı. Türkiye Bankalar Birliği'nden alınan bilgilere göre içinde bulunduğumuz yılın 8 aylık diliminde yasal takibe intikal eden kişi sayısı yüzde 4,9 azalarak 632 bin kişi oldu. Araştırmaya göre bireysel kredi veya kredi kartı borcu sebebiyle yasal takibe takılan kişi sayısı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 oranında artarak 912 bin kişiye ulaştı.

Bolu gibi nüfusu 300 bin olan bir ilde dahi il genelinde bulunan 40 kadar banka şubesi tarafından başlatılan icra sayısının on bine ulaşması ekonomide çalan tehlike çanlarının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.