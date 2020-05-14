3 bin 720 esnafa 93 milyon TL destek

Haber: N. Halid Altundal

Corona virüs salgını nedeniyle işyerini kapatan ya da iş kaybı yaşaması nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan esnaf ve sanatkârlara yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla çok ciddi destekler sağlandığını belirten AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu esnafının da bu desteklerden önemli ölçüde yararlandığını söyledi.

“KREDİLERE FAİZSİZ 3 AY ÖTELEME”

Corona virüs salgını alınan tedbirler nedeniyle esnaf ve sanatkârların birçoğunun işyerlerindeki faaliyetlerine ya ara verdiklerini ya da ya da iş kaybı yaşadıklarını belirten Doğanay yaptığı açıklamada, “Yaşanan bu zor günlerde esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda esnafımıza destek paketleri açıklanmıştır. Açıklanan bu destek paketleri doğrultusunda esnaf ve sanatkârlarımızdan gelen talep ve istekler dikkate alınarak esnaf destek paketleri üzerinde ilave olarak bazı düzenlemeler de yapılmıştır. Hatırlanacağı üzere; Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yayınlanarak yürürlüğe giren birinci husus; taksitlerin ötelenmesidir. Daha önceki tarihlerde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatiflerimiz aracılığıyla Türkiye Halk Bankasından kredi kullanan esnafımızın taksit ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 tarihleri içerisinde ödemeleri gereken taksit miktarları ve aynı kredilerin devam eden taksitleri, faizsiz olarak 3 ay süreyle ötelenmişti” dedi.

“3720 ESNAFIMIZA NAKDİ DESTEK”

İkinci olarak da esnaf ve sanatkarlara yönelik Esnaf Destek Paketi”nin açıklandığını ifade eden Doğanay açıklamasının devamında: “Corona virüs nedeniyle iş yapamaz hale gelen esnafa destek olmak amacıyla Halkbank aracılığıyla 'Esnaf Destek Paketi' verileceğinin açıklanmasının ardından Bolu esnafımız, bu desteğe yoğun bir şekilde müracaatta bulundu. 36 ay vadeli, 6 aya kadar ödemesiz 25 bin lira limitli bu destek için başvuralar tamamlanmış olup, ödemelerde büyük oranda gerçekleşmiştir. Bolu açısından baktığımızda 25 binlik Esnaf Destek Paketi kapsamında Bolu il genelinde 2570 esnafımıza 64 milyon TL ödeme yapılmıştır. Başvuru yapan 1 150 esnafımızın da işlemleri devam etmekte olup, bu esnaflarımızın da ödemeleri Ramazan Bayramına kadar gerçekleştirilecektir. Böylelikle Bolu’muzda Esnaf Destek Paketi ile toplamda 3720 esnafımıza yaklaşık 93 milyon liralık bir destek sağlanmış oldu” diye konuştu.

“TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemize de etkisi altına alan kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkara destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Bolu esnaf ve sanatkarı adına teşekkür eden Nurettin Doğanay son olarak ise şunları söyledi: “Öncelikle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu destek için teşekkür etmek istiyorum. Yine Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak olmak üzere ilgili Bakan ve Bakan Yardımcılarımıza da teşekkür ediyorum. Desteğin açıklandığı ilk günlerde başvuruda yaşanan bazı ufak tefek aksaklıkların ilgili Bakan ve Bakan Yardımcılarına iletilmesi başta olmak üzere süreci başından beri bir bütünlük ve birlik içerisinde yürüttüğümüz Milletvekillerimiz Sayın Fehmi Küpçü ve Sayın Arzu Aydın’a da teşekkürlerimi sunarım. Bir çok Bankanın ve Kurumun kısa çalışma saatiyle hizmet verdiği bir süreçte esnaf ve sanatkarımızın sağlanan bu imkandan yararlanmaları için özverili bir çalışma sergileyen başta Halk Bankası Bolu Şubesi çalışanlarına, Bölge Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ertan Taşlı’ya, Köroğlu Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Altındal’a, Bolu Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş ve her iki Kooperatifimizin çalışanlarına esnaf ve sanatkarlarımız adına şükranlarımı sunuyorum.”