Haber: Semih Baykal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadeleye aralıksız devam ediyor. Başarılı polisler, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yaptıkları çalışmalarda TEM Otoyolu İstanbul istikametine gitmekte olan M.Ö’ye idaresindeki 34 plakalı bir minibüsü durdurdu. Polisler, minibüste yaptığı aramada 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili minibüs sürücü M.Ö. yakalandı.