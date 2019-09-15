3 bin kişiye aşure ikram edildi

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 3 bin kişiye aşure ikram etti. Cumhuriyet Meydanında kurulan kazanlarla Aşure dağıtım programına katılan Gerede Belediye Başkan Vekili Cihan Saraç ve Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, vatandaşların Muharrem ayını kutlayarak halka aşure dağıttı. Aşure dağıtımı devam ederken İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu aşure duası yaptı. Vatandaşlar “Her yıl belediyemiz aşure dağıtımını yapar ve bizlere ikram eder. Sağolsunlar, yapanlardan, dağıtanlardan Allah razı olsun” dediler.

Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal yaptığı konuşmasında “Muharrem ayının 10. günü önemli bir gün. Tarih boyu en önemli hadiseler bugünde gerçekleşti. Hz. Adem’in tövbesinin kabulü, Hz. Yunus’un balığın karnından, Hz. Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması gibi önemli hadiseler. Ayrıca Kerbela olayı gibi büyük bir acı bugünde yaşandı. Aşure içersindeki birbirinden farklı meyve ve sebzeler birleşerek nasıl tatlı olduysa bizde millet olarak, farklı görüşlere sahipte olsak yüz binlerce insan toplum olarak bir ve beraber huzurla yaşamaya devam ediyoruz. Bu vesile ile emeklerinden ötürü Belediye Başkanımız Mustafa Allar’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtan Gerede Belediye Başkan Vekili Cihan Saraç aşurenin geleneklerimizde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Aşure günü nedeniyle tüm vatandaşlarımızın Muharrem ayını en içten dileklerimle kutluyorum. Muharrem ayının dostluk ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini, birlik ve beraberliğimizi artırmasını Cenab-ı Hak´tan niyaz ediyorum” dedi.